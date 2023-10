„Völlig untypisch“: Erneut extrem hohe Temperaturen in der Region haben sichtbare Folgen für die Natur

Von: Lucas Sauter Orengo

Das Wetter in München und der Region will den Sommer in diesem Jahr nicht hinter sich lassen. Im Gegenteil: Eine neue Wärme-Phase steht bereits in den Startlöchern.

München - Seit Wochen ist es ungewöhnlich warm in München und der Region. Zum Oktoberfest gab es beinahe durchgehend 18 Tage lang Sonne satt und sommerliche Temperaturen, was für Besucher und Veranstalter eine große Freude war. Bereits der September hob sich jedoch extrem vom langjährigen Mittel ab, mehrere Grad Abweichung stellten Meteorologen fest. Seitdem hat sich kaum etwas getan. Gefühlt bleibt der Sommer auch weit in den Oktober bestehen. Ein Blick auf die Prognose der kommenden Tage in München zeigt, dass die nächste ungewöhnliche Wärme-Welle bereits vor der Tür steht.

Wetter in München und der Region: Hitze kommt erneut - mit Folgen für die Natur

Ein Hund eilt unter einem verfärbten Baum voraus. © Uwe Zucchi/dpa/Symbolbild

Alban Burster, Meteorologe von wetter.com, erklärt gegenüber tz.de, was jetzt bevorsteht: „In dieser Woche steigen die Temperaturen in und um München wieder kräftig an. Da bekommen wir schon wieder sommerliche Temperaturen von 25 bis 27, vielleicht sogar 28 Grad am Freitag. Das ist natürlich völlig untypisch für einen Oktober“, so Burster. Zum Wochenstart zeigt sich der Himmel in München dabei noch bedeckt, warm ist es jedoch schon am Montag. Im Laufe der Woche klart der Horizont dann auf und bringt dann die viel zu warmen Temperaturen. Das hat auch Folgen für die Natur.

Warmes Wetter hat Folgen für die Natur in der Region

„Generell erinnert die Zeit im September bis jetzt eher an den Frühsommer statt an den Herbst. Durch die meist warmen Nächte und Tage sowie durch all den Sonnenschein sind die meisten Bäume auch noch saftig grün statt gelb, orange oder braun“, so Burster weiter. Bis zum kommenden Woche soll das Spätsommer-Wetter dann anhalten, anschließend werde es dann wohl wieder kühler: „Danach wird´s aber kälter. Allerdings sind wir dann allenfalls auf Normalniveau für diese Jahreszeit“, so Burster abschließend.

