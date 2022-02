Februar-Frühling: Die schönsten Touren!

Von: Martina Williams, Nina Bautz

Im Landschaftspark Hachinger Tal kann man die Sonne genießen © Marcus Schlaf

Der Februar zeigt seine schöne Seite: Die Sonne gibt uns schon mal einen Vorgeschmack auf den Frühling! Und wie tut dieses schöne Wetter nach den anstrengenden Pandemie-Wochen gut! Hier sehen Sie einige leichte Wanderungen in und um München mit Einkehrmöglichkeiten. Auf geht’s in den Februar-Frühling – der Sonne entgegen!

Ohlstadt nahe dem Staffelsee

Herrlich glitzert der Schnee in der Februar-Sonne bei einer Wanderung nahe des Murnauer Mooses in der Nähe des Staffelsees. Am Ortsrand von Ohlstadt am Breitenweg kann man sogar Emus (Laufvögel aus Australien) beobachten! Schön ist der knapp zwei Stunden lange Weichser Rundweg. Parken Sie im Ortszentrum Ohlstadt, dann geht’s über die Weichser Straße zum Weiler Weichs. Sie wandern vorbei an der Kirche und dem Haarsee. Nach einem Waldstück erwartet Sie auf freiem Gelände ein wunderbarer Ausblick auf das Wettersteingebirge. Von da wieder zurück nach Ohlstadt. Infos zu den Lokalen in Ohlstadt finden Sie unter: www.ohlstadt.de

Sonnenaufgang am Irschenberg © Lennart Preiss

Irschenberg

Wer diese Aussicht am Irschenberg auf den verschneiten Wendelstein genießen möchte, wie die Herren auf unserem Bild, der startet im Ort Irschenberg. Von der Kirche St. Johann Baptist auf die Miesbacher Straße, dann auf den Aussichtsweg, weiter auf den Wölkhamer Weg – nach etwa zehn Minuten ist man am Aussichtspunkt Irschenberg mit dem Bankerl. Auch schön: ein Besuch der wenige Autominuten entfernten Wallfahrtskirche Wilparting südlich der A8, eines der meistfotografierten Gotteshäuser Bayerns (Tel. Pfarrverband Irschenberg: 080 62/80 93 90). Hinterher schmeckt ein Kaffee im Café Dinzler am Irschenberg, Tel. 08025/ 99 22 50, (www.dinzler.de/irschenberg)

Walchensee

Grün und türkis schimmert das Wasser im Walchensee – bayerische Karibik! Die Tour um den ganzen See ist 27 Kilometer lang. Einen etwa eineinhalbstündigen Rundweg gibt es um die Halbinsel Zwergern am westlichen Ufer. Start ist am Parkplatz im Ortsteil Einsiedl, von da folgen Sie dem Weg Richtung Zwergern. Zu sehen gibt es die kleine, 1344 erbaute Kirche St. Margareth. Der Rückweg führt vorbei am Klösterl Walchensee, ein heutiges Jugendbildungshaus – hier blickt man schön auf den Herzogstand. Stärken können Sie sich im Gasthaus-Café Seestüberl, Seestr. 62, Tel. 08858 / 92 99 47. Geöffnet: 11 bis 18 Uhr (www.seestueberl.de).

Vroni (29) aus Tutzing mit Hündin Tyra auf der Ilkahöhe © Andrea Jaksch

Ilkahöhe

Benannt ist sie nach Fürstin Ilka von Wrede (1838–1913), die sich im Krieg 1870/71 um Verwundete kümmerte. Bekannt ist die Ilkahöhe für ihren Panoramablick auf den Starnberger See und die bayerischen Voralpen. Die leichte Wanderung zur 726 Metern hohen Erhebung startet am Bahnhof Tutzing (S-Bahn-Linie 6) und dauert circa 2,5 Stunden. Auf den Beringerweg, über den Himbeerweg, der Straße Am Höhenberg geht’s Richtung Wald. Am Wanderparkplatz links. Schmankerl gibt’s im Forsthaus Ilkahöhe, Oberzeismering 2, geöffnet von 12 bis 22 Uhr (Küche bis 20.30 Uhr), Reservierung unter Tel. 0 81 58/ 82 42 (info@restaurant-ilkahoehe.de)

Tegernseer Höhenweg

Eine leichte Genusstour vorbei am funkelnden Wasser: das ist der Tegernseer Höhenweg. In gut eineinhalb Stunden geht’s von Gmund bis Tegernsee. Sie können mit der Bayerischen Oberlandbahn nach Gmund fahren oder mit dem Auto und am Wanderparkplatz im Ortsteil Gasse parken. Von da geht’s weiter Richtung Ober- und Unterbuchberg, danach wandern Sie am Höhenweg über Sankt Quirin bis nach Tegernsee. Hinterher schmeckt’s im Herzoglichen Bräustüberl, täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet (braustuberl.de), Schlossplatz 1, Tegernsee. Zurück nach Gmund könnten Sie mit der Bayerischen Regiobahn oder mit dem Taxi fahren.

Ein wunderbares Plätzchen, um die Sonne zu spüren © Oliver Bodmer

Städtische Baumschule Bischweiler

Auch wenn jetzt noch keine Rosen oder Fliedersorten blühen – die über 120 Jahre alte städtische Baumschule Bischweiler mit ihren Themengärten ist ein wunderbares Platzerl, um mitten in der Stadt die Sonne zu genießen! Der Eintritt für die Oase an der Sachsenstr. 8 ist frei. Geöffnet: Mo bis Fr 7 bis 18 Uhr, Sa/So/Feiertag 9 bis 18 Uhr. Zu erreichen mit der U1 oder U2 bis Kolumbusplatz oder Bus 58, Halt Claude-Lorrain-Straße.

Wer danach Hunger hat: Auf zum nahen Kult-Griechen Lucullus, Birkenau 31, geöffnet Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr, Tel. 089 / 66 29 51 (lucullus-muenchen.de)

Landschaftspark Hachinger Tal

Inlineskaten, Radeln, Rollerfahren, Kitesurfen, Drachen steigen lassen oder gemütlich spazieren gehen – all das ist auf der gut zwei Kilometer langen Start- und Landebahn im Landschaftspark Hachinger Tal möglich. Autos gibt’s auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes Neubiberg nicht. Dafür eine Hundemeile am Rand des Parks zwischen Neubiberg, Ottobrunn und Unterhaching, auf der Vierbeiner frei laufen dürfen. Vom Bahnhof Neubiberg (S7) sind es zehn Minuten zu Fuß. Für Autos gibt es Parkplätze am Friedhof Neubiberg. Selbst gebackene Kuchen und Mittagsgerichte können Sie im Café Lieblingsplatz, (Hauptstraße 14, Neubiberg) genießen. Geöffnet am Wochenende von 9 bis 17.30 Uhr (www.lieblingsplatz.me).

So lässt sich die Sonne am Odeonsplatz genießen! © Jens Hartmann fuer tz

Münchner Genuss-Plätze

Sonne im Gesicht, direkt am ehrwürdigen Odeonsplatz und ein Glaserl Champagner in der Hand – die Münchnerin Maria Hingerl (34, Foto) ist ganz verzaubert. „Die Sonnenstrahlen sind wie Medizin – einfach gut fürs Gemüt.“ Sie sitzt auf der Terrasse des nagelneuen „Organic Garden Eatery im Studio Odeonsplatz by Mercedes-Benz“, dem neuesten Lokal von Starkoch Holger Stromberg in der Brienner Straße 1. Seit Anfang Januar können die Gäste hier gesund und lecker speisen: vom getoasteten Müsli über Gemüsewraps bis zum Farmers Toast mit pflanzlichem Hühnchen. Alles überwiegend biologisch, regional und saisonal und voller Nährstoffe.



Softeis essen und dabei Bananen retten – das geht im neuen Keep Banana in dem Gemäuern des Sendlinger Tors (Sendlinger Str. 49). Markus Mayr (33) und sein Buder haben hier eine Eisdiele mit einem einzigartigem Konzept. „Da heutzutage immer mehr Bananen weggeschmissen werden, sobald sie nicht nur ein wenig bräunlich werden, holen wir diese beim Händler am Großmarkt ab und bereiten daraus unser Eis.“ Und das ist auch noch gesund: vegan, zuckerfrei und abfallfrei. Es besteht nur aus Bananen, Hafermilch, Datteln und Wasser – und sogar der Löffel ist essbar. Mit zwei Toppings (zum Beispiel Beeren oder Nüsse) kostet das Eis 3,60 Euro. Und es schmeckt auch noch!