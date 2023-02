Die wohl teuerste Currywurst Münchens: Ist diese Wurst 18,50 Euro wert?

Von: Regina Mittermeier

Curyywurst für 18.50€ - ist das noch gerechtfertigt? © Oliver Bodmer

Schock am Imbissstand: Bis zu 18,50 Euro kosten Currywurst mit Pommes aktuell auf der Freizeitmesse f.re.e. Und die Besucher stehen dafür an – dabei geht es auch günstiger.

München - Entdeckt hat das Preiskuriosum eine Leserin. Sie meldete sich nach dem Bericht über eine gesalzene Rechnung im Café Glockenspiel in unserer Redaktion – denn dort kosten zwei Cappuccini und ein Stück Kuchen 18,20 Euro. Bei dem Preis kann einem schon der Appetit vergehen, denn der Preis ist nichts für den kleinen Geldbeutel. Noch dazu in dieser schwierigen Zeit, in der die enorme Inflation vielen Bürgern zusätzlich das Geld aus den Taschen zieht.

Der Preis von 18,50 Euro für eine Currywurst mit Pommes frites prangt auf einer roten Tafel von Able-Catering auf der Freizeitmesse „f.re.e“. Ist der Preis gerechtfertigt? Ja, sagt eine Sprecherin der Firma Able-Catering GbR – Josef Able & Söhne. „Es ist uns bekannt, dass auf Grund der steigenden Inflation in vielen Bereichen die Preise steigen.“ Und die Able-Catering achte „enorm“ auf die Qualität der Speisen. Daher müsse man die Preise höher ansetzen, heißt es.

18,50 Euro für eine Currywurst mit Pommes - ist der Preis gerechtfertigt?

Aber sind 18,50 Euro nicht trotzdem etwas viel – insbesondere bei einer Messe für die ganze Familie? Dazu gibt es keine Antwort von Able. Nur so viel: Die Rückmeldungen seien oft positiv – „auch wegen der ordentlichen Portionsgröße“. Und tatsächlich: Die Leute stehen trotz des außergewöhnlich hohen Preises Schlange.

Die Leute stehen trotzdem Schlange. © Oliver Bodmer

Dabei geht es viel günstiger – auch auf der „f.re.e“. Denn auch Feinkost Käfer verkauft Essen auf der Messe und dort gibt’s die Currywurst mit Gitterpommes für 7,90 Euro. Zum Vergleich: Damit kosten zwei Portionen beim Käfer immer noch weniger als eine Portion am Able-Stand – nämlich nur 15,80 Euro.

Teure Currywurst wegen Inflation? Das sagt Käfer-Geschäftsführer Latz

Wie kommt das? Denn Inflation und hohe Preise für Lebensmittel und Energie machen vor niemandem halt. Auf Anfrage bei Feinkost Käfer sagt Dennis Latz: Freilich müsse man die Preise wegen der aktuellen Situation erhöhen. Latz ist Geschäftsführer der Käfer Service GmbH und betreut die Messegastronomie. „Aber die ,f.re.e‘ besuchen vor allem Familien.“ Die Käfer-Currywurst koste heuer daher ähnlich viel wie voriges Jahr, sagt Latz. „Wenn Fachpublikum da ist – wie auf der Bauma – sehen die Preise natürlich anders aus.“

Ändert sich je nach Publikum auch die Qualität der Speisen? Nein, sagt Latz. Die Wurst komme wie immer von einem Münchner Metzger und die Pommes von einem Händler aus der Region.

Currywurst für 18,50 Euro auf der f.re.e: „Können nur an die Vernunft der Pächter appellieren“

Über den angemessenen Preis einer Currywurst diskutieren gerade nicht nur die Besucher, sagt Andreas Gepfert, Gastro-Leiter auf der Messe München. Es würden auch intern Debatten über den Wurstwucher geführt, sagt er. „Wir können nur an die Vernunft der Pächter appellieren.“ Die Freizeitmesse richte sich vor allem an Familien, daher setze man sich für faire Preise ein. „Die Preisgestaltung obliegt aber allein den Pächtern“, erklärt Gepfert. Das habe kartellrechtliche Gründe. „Wir versuchen zwar, einzuwirken – das geht aber nur bis zu einem gewissen Grad.“

Wer außerhalb der Messe Currywurst mit Pommes bestellt, zahlt übrigens nicht viel mehr als beim Käfer – in der Wurstbude Bergwolf (Fraunhoferstraße) etwa 7,20 Euro. Beim bekannten Berliner Imbiss Konnopke gibt’s die Wurst ohne Pommes für 2,80 Euro. Und im Bratwursthaus im Bochumer Bermuda-Dreieck, dessen Currywurst von vielen als beste in ganz Deutschland bezeichnet wird, kostet der „Bochum-Teller“ mit Currywurst, Pommes und Mayo als Snack 5,80 Euro.

