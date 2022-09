Die Zeit, die Zeit

Von: Beatrix Dargel

Der Obermeister der Uhrmacherinnung München und Oberbayern, Prof. Oliver Belik (Foto oben, links), zeigt dem bayerischen Justizminister Georg Eisenreich (CSU, re.) eine Mehrplatinen-Wanduhr. Die klösterliche Arbeit entstand im 18. Jahrundert, die beiden Mönche an den Seiten ziehen an den Seilen und läuten drei Mal täglich zum Angelusgebet. Im Foto rechts ist ein Wiener Laterndl zu sehen, ein Beispiel für harmonische Proportionen. FOTOS: BEATRIX DARGEL © BEATRIX DARGEL

Der ewig gleichmäßige Fluss der Zeit, die ständige Abfolge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fasziniert die Menschen seit Urzeiten. Der Kunst der Zeitmessung kommt deshalb eine beachtliche Bedeutung in der Kulturgeschichte zu. Dieser Kunst widmet sich die Jubiläumsausstellung der Uhrmacherinnung München und Oberbayern in der Galerie Handwerk.

Der Besucher begibt sich auf eine Reise durch ein halbes Jahrtausend Geschichte mechanischer Zeitmessung.

Gleich am Eingang findet man sich im 15. Jahrhundert. Eine schmiedeeiserne Einzeiger-Turmuhr beeindruckt durch ihre Feingliedrigkeit. Und verweist auf eine Eigenschaft der Zeitmessgeräte, die sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung zieht. Nie ist es die reine Funktionalität, die diese Uhren ausmacht. Immer ist die Gestaltung mit anderen Aspekten verbunden. Manchmal ist es die Ästhetik, die Schönheit, die Formensprache. Manchmal ein Verweis auf die Bedeutung der Zeit, auf die Abfolge der Jahreszeiten, die Endlichkeit des Lebens.

Ein wiederkehrendes Symbol der Vergänglichkeit und damit der Zeit ist der Tod. Der Sensenmann kommt, wenn die Zeit abgelaufen ist. Aufschub ist eher nicht möglich. Ganz oben auf der Einzeiger- Turmuhr steht der stählerne Knochenmann, die Sense in den Händen, seine Ernte einzufahren. Wann immer jemand bei dieser Uhr aus dem 15. Jahrhundert die Zeit abgelesen hat, wurde er an das stetige Fortschreiten der Zeit und die eigene Endlichkeit erinnert.

Bei manchen der Exponate rückt die Funktion der Zeitanzeige sogar in den Hintergrund, so versteckt sich die Uhr bei zwei der ausgestellten großformatigen Gemälde als kleines Detail. Eine häufig mit der Zeitmessung assoziierte Eigenschaft ist die Genauigkeit. Die großen repräsentativen Präzisionsuhren strahlen mit langen Pendeln und feingliedrigen, klaren Ziffernblättern nicht nur Eleganz und Wertigkeit, sondern vor allem Exaktheit aus.

Schönheit und Harmonie begegnen dem Besucher buchstäblich bei jedem der ausgestellten Exponate. Das „Wiener Laterndl“, so bezeichnet aufgrund des einer Laterne ähnliche Aussehens, ist eine Familie von Wanduhren aus der Zeit des Biedermeier, um 1800. Diese Uhren sind ein Beispiel für harmonische Proportionen, dabei technisch perfekt und schlicht und elegant zugleich.

Obgleich uns heute die Uhrzeit in Terminen und engen Zeitabläufen allgegenwärtig ist, geht die Bedeutung der klassischen Uhr als persönliches oder öffentliches Accessoire immer mehr zurück. Das ist auch im Uhrmacherhandwerk zu spüren. Von den ehemals 274 Gründungsmitgliedern der Innung ist die Anzahl heute auf unter 100 Mitglieder zurückgegangen. Prof. Oliver Belik, der Obermeister der Uhrmacherinnung München und Oberbayern, sieht im Uhrmacher trotzdem einen Beruf mit Zukunft: „Ein Meister seines Handwerks ist sehr wohl in der Lage, umfassend zu reparieren.“ Die Innungsmitglieder engagieren sich, über das Tagesgeschäft hinaus, besonders für die Restaurierung historischer Uhren. Und auch in Zukunft wollen wir Zeit bewusst erleben und messen – mit Uhren. BEATRIX DARGEL

DIE AUSSTELLUNG

Die Schau „100 Jahre Uhrmacherinnung München und Oberbayern“ ist noch bis zum 8. Oktober in der Galerie Handwerk (Max-Joseph-Straße 4, Eingang Ottostraße) zu sehen. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr, Samstags von 10 bis 13 Uhr, an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Der Eintritt ist frei.

„Wiener Laterndl“, Modell M 1552, Sattler Monatsläufer, Freundliche Leihgabe der Firma Erwin Sattler GmbH, Gräfelfing © Beatrix Dargel