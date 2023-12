Blitzeis und Eisregen in Bayern: Glätte-Warnung im Freistaat geht noch tagelang weiter

Von: Katarina Amtmann

Nach dem Wintereinbruch am Wochenende wird es auch in der neuen Woche nicht ruhig. Es droht weiter Glättegefahr.

Update vom 5. Dezember, 11.31 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet vor allem im Süden und Osten Bayerns auch in den kommenden Nächten mit Gefahr durch gefrierenden Regen und Glätte. „Das Thema wird uns in den nächsten Tagen weiterhin beschäftigen“, sagte ein DWD-Meteorologe am Dienstag. Vor allem nachts steige das Risiko durch glatte Straßen und Gehwege, auch weil immer wieder Niederschläge in Form von Regen und Schnee erwartet würden.

Tagsüber würden die Temperaturen meist so weit steigen, dass der Belag wieder griffiger werde, so der DWD-Meteorologe weiter. In der Nacht auf Dienstag seien vor allem der Raum München und Teile Niederbayerns von gefrierendem Regen getroffen worden. Dieser entstehe, wenn Schnee durch warme Luftschichten falle, schmelze und dann am kalten Boden wieder gefriere.

Eisregen sei dagegen am Montagabend vor allem im Raum Augsburg und in der Donauregion gefallen, sagte der DWD-Meteorologe. Dieser entstehe, wenn Niederschläge schon in der Luft wieder gefrieren und dann als Eiskörner auf die Erde treffen. „Die Auswirkungen sind aber weitgehend die gleichen.“

In Bayern bleibt es weiter glatt. © IMAGO / Rolf Poss / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Update vom 5. Dezember, 10.16 Uhr: In Bayern galt am Dienstagmorgen zunächst Alarmstufe Rot. Der DWD hatte eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis herausgegeben. Seit 9 Uhr ist diese ausgelaufen, entspannt ist die Lage im Freistaat aber trotzdem nicht. Im Südosten sowie im Norden gilt noch bis 11 Uhr eine Warnung vor „markanter Glätte“, in weiten Teilen Bayerns immerhin noch vor Glätte. Davon betroffen sind auch München und Nürnberg, dort ging in der Nacht Eisregen nieder.

Für weite Teile Bayerns gelten Wetter-Warnungen. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

„Gefahr für Leib und Leben“: Unwetter-Warnung für München am Dienstagmorgen

München – Der Winter hat Bayern fest im Griff. Nach den heftigen Schneefällen in München um Umgebung am Wochenende sind die Auswirkungen bis in die neue Woche spürbar. So kommt es am Dienstag noch zu Schulausfällen im Freistaat, auch die S-Bahn fährt nicht auf allen Außenstrecken, bei der Münchner Tram fährt ab dem Morgen eine von elf Linien. Und die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) leuchtet weiter in allen Farben, es bleibt ungemütlich.

Amtliche Unwetterwarnung des DWD: Alarmstufe Rot in München

Der DWD hat für Dienstag, 5. Dezember, eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis in München herausgegeben – Alarmstufe Rot. „Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz.“ Zuvor hatte bereits der Münchner Flughafen angekündigt, seinen Betrieb wegen Eisregens einzustellen. Der DWD weist auf mögliche Gefahren hin: „Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien und Fahrten vermeiden bzw. Verhalten im Straßenverkehr anpassen“. Außerdem solle man sich auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen einstellen und seine Fahrweise anpassen.

Für Bayern liegen zahlreiche Wetter-Warnungen vor. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis in Bayern: Diese Kreise und Städte sind betroffen

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Altötting

Kreis Mühldorf am Inn

Kreis Ebersberg

Kreis und Stadt München

Kreis Dachau

Kreis Freising

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Rottal-Inn

Kreis Deggendorf

Kreis und Stadt Passau

Kreis Regen

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Erding

Kreis Pfaffenhofen

Kreis Kelheim

Kreis Eichstätt

Kreis Neumarkt/Oberpfalz

Kreis und Stadt Regensburg

Die Warnung in den betroffenen Kreisen gilt zunächst bis 9 Uhr am Dienstagmorgen. Doch auch für den restlichen Freistaat liegen Warnungen vor markanter Glätte, Frost und leichtem Schneefall vor. Letzterer fällt vor allem im nördlichen Bergland, die Schneefallgrenze liegt um 400 Meter. (kam)

