„Endlich!“: Diese Biergärten in München haben am Wochenende bereits geöffnet

Von: Adriano D'Adamo

Das sonnige Wetter lädt zum draußen Sitzen ein, immer mehr Lokale stellen bereits Bierbänke auf. Diese Biergärten in München haben am Wochenende geöffnet.

München – Der Frühling hat begonnen, Temperaturen bis 20 Grad werden in Bayern erwartet. Das bedeutet: Die Biergarten-Saison ist eröffnet. Vor allem in München lohnt sich dieses Wochenende (18. und 19. März) ein Besuch im örtlichen Biergarten. Ein Überblick über die Lokale, welche bereits ihre Freiflächen geöffnet haben.

Vom Chinesischen Turm bis zum Hirschgarten: Zahlreiche Biergarten öffnen

Der Chinesische Turm im Englischen Garten ist dieses Wochenende bei gutem Wetter geöffnet und das bereits ab 10 Uhr. Auch seine Nachbarn im Englischen Garten, das Seehaus und der Aumeister, werden bei gutem Wetter ab Samstag ihre Freiflächen öffnen. Offiziell mach das Seehaus jedoch erst am 1. Mai auf.

Der Chinesische Turm im Englischen Garten. © IMAGO/Alexander Pohl

Der Biergarten zum Flaucher wird je nach Wetterlage schon am Freitag (17. März), spätestens am Samstag öffnen. Teilweise öffnet der Augustinerkeller ebenfalls bereits am Samstag. Vor dem 1. Mai ist aber nur der Selbstbedienungsbereich geöffnet. Auch ein Besuch im Franziskaner oder Fürstenfelder Biergarten und Gaststätte Blumenhof ist dieses Wochenende möglich.

Diese Biergarten haben in München am Wochenende geöffnet

Biergarten am Chinesischen Turm

Biergarten zum Flaucher

Biergarten am Augustinerkeller (nur Selbstbedienungsbereich)

Hopfengarten im Westpark

Biergarten im Hirschgarten

Das Seehaus im Englischen Garten

Hofbräuhaus am Wiener Platz

Der Aumeister im Englischen Garten

Waldwirtschaft

Bavariapark

Biergarten am Viktualienmarkt

Bereits am Freitag öffnet der Hofbräukeller am Wiener Platz den eigenen Biergarten. „Endlich! Die ersten warmen Sonnenstrahlen!“, heißt es in einem Facebook-Post des Hofbräukellers. Man freue sich riesig auf die Eröffnung des Biergartens.

Um 11 Uhr am Samstag öffnet der Hopfengarten im Westpark und bei gutem Wetter ist der Hirschgarten beim Nymphenburger Park auch ab dem Vormittag geöffnet. Je nach Wetterlage werden auch die Biergärten am Viktualienmarkt und im Bavariapark und die Waldwirtschaft geöffnet sein. Die Wetterprognose für das Wochenende sagt voraus, dass es nur vereinzelt Regen und sonst sonnige Tage geben wird.

