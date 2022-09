Diese Münchner Richterin wird Bayerns oberste Kinderschützerin: „Die Schwächsten in der Gesellschaft schützen“

Alarmierende Zahlen

Ulrike Sachenbacher ist seit 2009 Richterin am Münchner Amtsgericht

Ulrike Sachenbacher ist als Richterin in München eine Koriphäe: Wer mit ihr zu tun hat, bei dem kriselt es meist in der Familie. Denn Sachenbacher entscheidet etwa, ob Kinder dem Vater oder der Mutter weggenommen werden. Jetzt wurde sie befördert: Sachenbacher wird Bayerns oberste Kinderschützerin.

München - Geht es um Familiensachen, ist sie die wichtigste Richterin in München: Ulrike Sachenbacher klärt seit 2009 am Amtsgericht Konflikte rund ums Kind auf. Jetzt wird die erfahrene Juristin befördert: Justizminister Georg Eisenreich (CSU) setzt die Richterin künftig als Kompetenzpartnerin Kinderschutz im Oberlandesgerichtsbezirk München ein.

„Beim Kinderschutz müssen alle an einem Strang ziehen: Jugendämter und Justiz, aber auch die Polizei, die Ärzteschaft und Erziehungsberatungsstellen müssen Hand in Hand arbeiten. Unser Ziel ist der Aufbau eines bayernweiten Netzwerks zum Schutz der Kinder. In einem solch sensiblen Bereich sind verantwortungsvolle Entscheidungen oft auch kurzfristig zu treffen. Das wollen wir bestmöglich unterstützen“, sagt Eisenreich.

München: Alarmierende Zahlen bei Familien - Richterin wird jetzt oberste Kinderschützerin

Drei Vollzeitstellen gibt es jetzt in den OLG-Bezirken. Die erfahrenen Richterinnen und Richter fungieren als vermittelnde Schnittstelle zwischen Gerichten und Ämtern. Und das ist dringend nötig! Denn die Zahlen rund ums Kind sind alarmierend: Seit 2021 wurde bundesweit ein Höchststand an Kindeswohlgefährdungen festgestellt. „60 600 Kinder und Jugendliche waren betroffen“, sagt Eisenreich. „Etwa 5000 mehr als im Vorjahr.“

Bis zu 35 Suizidversuche gibt es Sachenbacher zufolge wöchentlich in München bei Minderjährigen - und zwischen Montag und Freitag. Mehr als dreimal so viel wie 2010! „Wir müssen die Schwächsten in unserer Gesellschaft schützen“, mahnt Eisenreich. Denn erschütternde Missbrauchsfälle, ein Anstieg von Kinderpornografie und sowie Kindeswohlgefährdungen durch psychische Misshandlung oder körperliche Gewalt und Vernachlässigung werden immer mehr zum Problem.

„Familienrichterinnen und -richter müssen schwere und tiefgreifende Entscheidungen und geeignete Maßnahmen zum Schutz von Kindern treffen“, erklärt Eisenreich. „Das kann auch bedeuten, ein Kind zu seinem Schutz aus seiner Familie zu nehmen.“ Mit Ulrike Sachenbacher habe „eine sehr erfahrene Familienrichterin das verantwortungsvolle Amt der Kompetenzpartnerin Kinderschutz übernommen.“