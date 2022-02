Diesel-Skandal: Münchner wartet seit Jahren auf Urteil - Doch der Justiz fehlen Richter

Von: Andreas Thieme

Eberhard Pütterich (77) mit seinem vom Dieselskandal betroffenen Audi Q7 - er wartet seit 2019 auf sein Urteil © Astrid Schmidhuber

Drei Jahre Prozess und immer noch kein Urteil! Das ist aktuell die Realität an Gerichten in München. Auch in diesem Fall lässt Gerechtigkeit auf sich warten. Es geht um den „Dieselgate“.

München - Dr. Eberhard Pütterich (77) hat es selbst erlebt: Der pensionierte Chefarzt hatte sich 2015 für 89.000 Euro einen Audi Q7 gekauft, doch der Dieselmotor war vom Abgasskandal betroffen - so wie Tausende andere bundesweit. Im Frühjahr 2019 reichte Pütterich deshalb Klage beim Münchner Landgericht ein. Doch bis heute hat er noch kein Urteil - und wurde auch nicht entschädigt. Experten zufolge stehen Pütterich rund 80.000 Euro zu.

München: Zu wenig Richter - „Justiz spart Kosten zulasten der Verbraucher“

„Es ist ein Trauerspiel“, sagt der Münchner. „Ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus.“ Denn sein Fall ist besonders krass. Neben zwei Anhörungen beschloss das Landgericht erst im Oktober 2020 einen Gutachter einzuschalten, der wohl erst 2023 den Audi untersuchen kann. Währenddessen drohte das Kraftfahrtbundesamt bereits mit einer Stilllegung des Autos, das zudem an Wert verliert.

Vor Gericht geht es kaum voran - ein Problem, das Rechtsanwalt Markus Klamert sehr gut kennt. „Das Ganze kommt bei uns täglich vor, was natürlich zu einer großen Unzufriedenheit bei den Mandanten führt. Im Grundsatz sehen wir das Problem nicht beim Einzelrichter, sondern im gesamten Justizsystem, da hier Kosten gespart werden zulasten der Verbraucher. Unterm Strich haben wir einfach zu wenig Richter.“

Der Abgasskandal und seine Folgen: Tausende Münchner haben bereits gegen VW geklagt © Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Den Personalengpass kritisiert auch Andrea Titz, Vorsitzende des Richtervereins. „Im Freistaat haben bereits Mitte 2021 gut 161 Richter und mehr als 189 Staatsanwälte gefehlt.“ 120 neue Stellen will die Justiz schaffen, doch nur etwa ein Drittel werde für Richter- und Staatsanwaltsstellen verwendet werden können, glaubt Titz. „Gerade angesichts der stetig wachsenden Mehrbelastungen und der jetzt schon gravierenden Unterbesetzung wird nach wie vor ein erheblicher Fehlbestand bleiben.“

München: Prozesse stauen sich - Mehr Belastung wegen neuer Aufgaben

Doch warum ist die Lage so angespannt? Zum einen wegen der Pandemie, wo sich Prozesse gestaut haben. Zum anderen wegen der vielen neuen Aufgaben der Justiz - etwa im Bereich der Internetkriminalität oder der Extremismusbekämpfung*. Bei Zivilklagen stellt Titz zufolge die Zunahme von Massenverfahren eine starke Belastung dar. Oft müssten Richter das Pensum von zwei Stellen füllen. Die Folge: Viele Verfahren werden nur verwaltet und nicht zeitnah bearbeitet - etwa im Falle der Wirecard-Anleger, Corona-Reiseklagen oder des Dieselskandals.

Rund ein Jahr dauert die Verhandlung eines Falles wie von Eberhard Pütterich eigentlich. Für Anwalt Klamert oft „ein Selbstläufer“, mehr als 10 000 Fälle hat er abgewickelt. Doch im Mai 2021 teilte das Gericht mit, dass die Bearbeitung des Falles zeitnah wohl „nicht erfolgen können wird“. Der Grund: Unter anderem „erhebliche Verfahrenseingänge“ in 2019 und 2020, die sich verdoppelt hätten - die Richter kommen da kaum noch hinterher…

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sieht die neuen Stellen als „notwendig“ an © Tobias Hase/dpa

Personalmangel an bayerischen Gerichten: 120 neue Stellen in Aussicht

„Die Gerichte und Staatsanwaltschaften in Bayern sind sehr leistungsfähig“, sagt Justizminister Georg Eisenreich (50, CSU). Derzeit arbeiten 3300 Richter und Staatsanwälte in der bayerischen Justiz - aus Sicht des Richtervereins „kontinuierlich zu wenig“. Eisenreich aber sagt: „430 Stellen sind davon zwischen 2013 und 2021 geschaffen worden. 90 Stellen davon haben wir im Nachtragshaushalt 2020 dazubekommen. Dieses Jahr kommen nach Beschluss der Staatsregierung noch einmal 120 neue Stellen hinzu. Das ist auch notwendig.“

Denn es gebe immer mehr Massenverfahren, etwa die Dieselklagen. Entlastung will der Minister durch die neuen Stellen schaffen und sagt: „Wir behalten die Situation eng im Blick." Derweil wird mitten in München das neue Strafjustizzentrum gebaut - ein Mammutprojekt für 400 Mio. Euro.