Nach Diesel-Verbot in München: Chaos um die Plaketten

Von: Julian Limmer

Teilen

Eine Kontrolle des Dieselfahrverbots auf dem Mittleren Ring wird schwierig. Anhand des grünen 4er-Pickerls ist die Schadstoffklasse nicht erkennbar.

München – Der Bann für Euro-4-Diesel in München kommt, das hat der Stadtrat am Mittwoch (26. Oktober) beschlossen. Das heißt: Innerhalb des Mittleren Rings dürfen ab Februar nur noch Diesel der Schadstoffklassen Euro 5 und 6 unterwegs sein. Alle darunterliegenden müssen draußen bleiben. Es gibt nur ein Problem: An den grünen 4er-Aufklebern ist nicht erkennbar, zu welcher Schadstoffklasse genau der Wagen gehört!

Der Haken ist: Eigene Schadstoff-Plaketten für die Klassen Euro 5 und 6 gibt es gar nicht! Die Dieselmodelle dieser Normen fahren also auch mit der grünen 4er-Plakette an der Windschutzscheibe durch die Gegend. Nur durch einen Blick in Fahrzeugpapiere oder über das Kennzeichen lassen sich diese Klassen unterscheiden.

München: Dieselfahrverbot am Mittleren Ring beschlossen – doch die Kontrolle wird schwer

Ein Leser unserer Zeitung fragt deshalb, wie dann eigentlich geprüft werden soll. Und wer innerhalb des Diesel-Sperrbezirks fahren darf: „Werden nun automatisch auch alle Euro-5- oder 6-Diesel ausgesperrt?“

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Das Kreisverwaltungsreferat, das für die Kontrolle zuständig ist, klärt nach tz-Anfrage auf: Statt über die Schadstoff-Plakette sollen die Fahrzeuge nur stichprobenartig kontrolliert werden, etwa anhand der Kennzeichen. Bei parkenden Autos sieht das dann so aus: Hier werden die Kontrolleure der kommunalen Verkehrsüberwachung vereinzelt checken, ob ein Auto berechtigt ist, innerhalb des Mittleren Rings zu parken.

Auf Münchens Mittlerem Ring gilt bald ein Dieselfahrverbot. © Matthias Balk/dpa

Dafür müssen sie jedes Mal per Telefon prüfen, welche Schadstoffklasse einem jeweiligen Kennzeichen zugeordnet ist. Was das Ganze für die Vergabe von Parkausweisen für Folgen hat, werde derzeit noch geprüft. Außerdem soll bei Geschwindigkeitskontrollen gecheckt werden, ob ein Verstoß gegen das Diesel-Verbot vorliegt.

Neue Plakette: Münchner Stadtrat wendet sich an Bundesregierung

Das alles ist natürlich kompliziert: Deshalb hatte die Stadt sich in der Vergangenheit schon mehrmals dafür starkgemacht, dass der Bund eine blaue Plakette einführt. Also Aufkleber für die Schadstoffklassen 5 und 6. Bislang ohne Erfolg. Am Mittwoch (26. Oktober) wurde OB Dieter Reiter (SPD) im Nachgang der Debatte über die Diesel-Fahrverbote neuerlich vom Stadtrat damit beauftragt, sich mit dieser Bitte an die Bundesregierung zu wenden.

Den Antrag hatte die ÖDP gestellt, nur CSU, FDP und AfD stimmten dagegen. Genau jene Parteien, die zuvor beanstandet hatten, dass das Diesel-Fahrverbot schwer zu kontrollieren sei, sagte Reiter. Für neue Plaketten ist allerdings das Umweltbundesamt zuständig. Die Bundesregierung, damals die Große Koalition, sprach sich 2019 jedoch gegen neue Plaketten aus. „Eine entsprechende Gesetzesinitiative ist auch in Zukunft nicht geplant“, heißt es vom Bundesumweltministerium. Es bleibt kompliziert!

Sind auch Sie vom Diesel-Bann betroffen? Was halten Sie von den neuen Münchner Regeln? Lassen Sie es uns wissen! Schicken Sie uns Ihre Meinung per E-Mail an lokales@merkurtz.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.