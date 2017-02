Dieser Lehrer hatte in der Schule das schlechteste Zeugnis

München - Auch Lehrer waren mal Schüler. Und manchmal waren ihre Zeugnisse gar nicht mal so gut. Der Notenschnitt dieses Pädagogen toppt aber alles.

Die Zwischenzeugnisse stehen vor der Tür, und so manchem Schüler wird vielleicht schon Angst und Bange. Wie sehen meine Noten in diesem Jahr aus? Um die Schüler zu beruhigen, dass auch ein mittelmäßiges Zeugnis kein Weltuntergang ist, hat der Münchner Radiosender Gong 96,3 zu einem lustigen Wettbewerb aufgerufen. Gesucht wurde der Lehrer aus Landeshauptstadt und Region, der das schlechteste Zeugnis aus seiner eigenen Schulzeit vorlegen konnte.

+ Das Jahreszeugnis von Lehrer Stefan. © Radio Gong

Und der Sender war erfolgreich. Der Gewinner ist der 34-jährige Stefan. Er wies einen Notenschnitt von 4,86 vor. Erzielt hat er ihn am Landshuter Hans-Carossa-Gymnasium in der neunten Jahrgangsstufe. Vier Mal die Note sechs, sechs Mal die Note fünf, dazu je zwei Mal die Vier und die Drei standen in seinem Jahreszeugnis 1999 zu Buche. Natürlich wurde er mit diesen Leistungen nicht versetzt. „Ich hatte damals einfach gar keine Lust auf Schule“, erzählt der heutige Deutsch- und Geschichtslehrer dem Sender. „Meine damalige Freundin hat mich dann wieder auf den richtigen Weg gebracht.“ Inzwischen unterrichtet er am Gymnasium Seligenthal.