OB fordert auf Maikundgebung: Arbeit muss sich wieder lohnen

Muahahaha....da hat Herr OB Reiter den Kalauer des Jahres geliefert.

Arbeit muss sich wieder lohnen!

Also ich bin Alleinverdiener, weil ich meine Tochter nicht in eine Ganztagesschule abschieben will.

Meine fixen Wohnkosten betragen jetzt durch Umzug nur noch 60% des Nettolohnes statt vorher 70%.

Ich sammel nebenbei Pfandflaschen und arbeite 6 Tage die Woche, um am Abend Nudeln in 100 verschiedenen Varianten essen zu dürfen.

Jaaa...aber Herr Reiter hat Recht 👉 Arbeit muss ähhh...sollte sich wieder lohnen.

Ich könnte es auch so machen, wie mein tabakfressender Kumpel an der Implerstraße.

Haust in einer Sozialwohnung, die ich als Familirnvater nie bekommen habe.

Er hat feinsten Glaserfaser Internetanschluss vom M-Netbären und konfiguriert sich jedeb Tag einen neuen 5er Touring Schlitten.

Kauft sich die besten Fleischwaren in einer Metzgerei und freut sich, wenn er immer bezahlen darf, als das er eigentlich müsste.

Wie gesagt...die Arbeit muss sich wieder lohnen...Also fangen wir alle damit an.

Und hier mein Lebensmotto, das auf meinen Sargdeckel eingeschnitzt werden soll:

"RECHT HABEN ALLE!"