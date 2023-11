Angebot für Stellplatz in In-Viertel lässt Münchner spotten: „Klasse, kann man dort wohnen?“

Wer derzeit einen Tiefgaragen-Stellplatz in München sucht, wird am Gärtnerplatz fündig. © IMAGO / Westend61 / X: OrthopaeDenker

München ist teuer. Dennoch überraschen immer wieder aufs Neue „Beweise“ für diese bekannte These - wie jetzt ein Zettel am Gärtnerplatz zeigt.

München - Auf einem Campingplatz leben, um in München studieren zu können? Selbst für Studierende war dieses Szenario keine Option - selbst wenn die Wohnungssuche in der Landeshauptstadt schwerer als so manches Studium sein dürfte. Es ist, wie es ist: Das Leben in der Isar-Metropole ist teuer - und das in jeder Hinsicht. So teuer, dass gar Stellplätze für Autos in angesagten Gegenden so teuer sind, wie an anderen Orten eine kleine Wohnung.

Zettel am Gärtnerplatz sorgt für Lacher - „Kann man dort wohnen?“

Gesichtet wurde ein entsprechender Beweis am Gärtnerplatz. Auf einem Zettel notiert: Eine Annonce zur Vermietung eines Tiefgaragenstellplatztes. Für 300 Euro kann man den Parkplatz für das Auto - mit Dach - mieten. „Duplex mit Fernbedienung, Einfahrt Klenzestraße“ heißt es auf dem Zettel. Wer hinter dem Angebot steckt, ist nicht bekannt, das Bild kursiert derzeit im Netz auf X (ehemals Twitter).

Angebot in München beweist bittere Klischees – Dorf-Vergleich spricht Bände

Die Kommentare unter dem Bild zeigen, dass derartige Beispiele es in München beinahe schon zur Normalität gehören. So meint etwa ein User: „Oh, klasse, kann man dort wohnen? Bisschen dunkel, vielleicht?!“. Ein anderer zieht gar einen Vergleich mit dem Leben auf dem Land: „Hier auf‘m Dorf hab ich für 400€ eine 100m²-Halle mitsamt 50m²-Keller gemietet.“ Bleibt also nur abzuwarten, ob das Angebot auf einen Interessenten stößt.

