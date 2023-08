Drama auf der Museumsinsel – 27-Jährige stürzt acht Meter in die Tiefe

München

Vom Biergarten des Blitz Restaurants stürzte eine Frau (27) acht Meter in die Tiefe.

Eine Hamburgerin (27) ist in der Nacht von Freitag auf Samstag verunglückt: Sie stürzte vom Biergarten des Blitz Restaurants acht Meter in die Tiefe.

München - Eine der ersten lauen Sommernächte seit Wochen, die Gäste des Blitz-Restaurants genießen Essen und Getränke im Biergarten auf der Museumsinsel. Was als lauschige Freitagnacht begann, endete mit einem Riesen-Einsatz der Feuerwehr: Eine Hamburgerin (27) stürzte in der Nacht von Freitag auf Samstag über die Brüstung des Blitz-Biergartens acht Meter in die Tiefe. Mit mehreren Knochenbrüchen liegt sie nun in einer Münchner Klinik. Ein Wunder, dass sie sich nicht noch schlimmer verletzt hat.

Bisher ist unklar, was genau passiert ist. Klar ist, dass gegen Mitternacht Mitarbeiter zu Türsteher Necko kamen und berichteten: Eine Frau sei gestürzt, er müsse sofort den Rettungsdienst rufen. Das tat er, schnell waren die Einsatzkräfte vor Ort.



Das Sturz-Opfer lag unterhalb des Biergartens am Ufer der Isar.

Es war der Beginn einer schwierigen Bergung. Die Frau lag auf dem Isarufer unterhalb des Biergartens. Die Feuerwehrleute mussten tragbare Leitern einsetzen, damit zunächst die Notärzte zu ihr gelangen konnten, um sie zu versorgen. Um bessere Lichtverhältnisse zu schaffen, leuchteten die Feuerwehrmänner die Unfallstelle aus.



Eine Drehleiter wurde eingesetzt, um die 27-Jährige zu retten. Dazu befestigten die Einsatzkräfte eine Trage an dem Hubrettungsgerät und ließen diese hinunter. So konnte die Verletzte wieder auf die Museumsinsel gehoben und an die Notärzte übergeben werden. Sie brachten die 27-Jährige in eine Klinik.



Die Rettungsaktion dauerte über eine Stunde.

„Das Ganze hat bestimmt eine Stunde, wenn nicht sogar länger gedauert“, berichtet Türsteher Necko. Das Restaurant sei geräumt worden, auch danach blieb es geschlossen.



Wie genau es zu dem Sturz kommen konnte, bleibt zunächst ein Rätsel. Gefunden hatte die Frau laut Polizei einer ihrer Begleiter – nach etwa einer Viertelstunde sei ihm ihr Fehlen aufgefallen. Er habe sich dann auf die Suche begeben und die Frau am Ufer liegen sehen. Ein Atemalkoholtest habe beim Sturz-Opfer einen Wert von 1,0 Promille ergeben, so die Polizei.



Der Blitz-Club ist ein beliebter Elektro-Club auf der Museumsinsel. Das gleichnamige Restaurant befindet sich direkt daneben, inklusive eines Biergartens mit Blick auf das Wasser und die Isarauen.