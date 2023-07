Drama um Alfons Schuhbeck: Kurz vor der Haft ist der Star-Koch jetzt auch noch pleite - „Verfahren eröffnet“

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Alfons Schuhbeck muss sich nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung nun auch einem Insolvenzverfahren stellen - das wurde gestern am Münchner Amtsgericht eröffnet. Kurz vor der Haft ist der Star-Koch also auch noch pleite.

München - Für Alfons Schuhbeck (74) kommt es knüppeldicke! Erst im Juni war klar geworden, dass der Bundesgerichtshof die Revision des Star-Kochs verwirft und er deshalb nun tatsächlich ins Gefängnis muss. Der Haftantritt steht unmittelbar bevor, doch jetzt kommt es noch schlimmer für Schuhbeck: Er ist pleite! Am Münchner Amtsgericht wurde ein Insolvenzverfahren gegen ihn eröffnet (Aktenzeichen 1501 IN 3107/22).

Ein Sprecher von Schuhbeck bat auf Anfrage „um Verständnis, wenn wir das derzeit nicht kommentieren können“. Der Star-Koch selbst geht zwar noch ans Telefon, sagte unserer Redaktion aber lediglich mit betrübter Stimme: „Ich möchte dazu derzeit nichts sagen.“ Bitter für Schuhbeck: Er muss nun alle Vermögenswerte offen legen - sie fließen in die Insolvenzmasse und werden womöglich veräußert.

München: Insolvenzverfahren gegen Schuhbeck eröffnet - kurz vor der Haft ist er pleite

Grund für das Verfahren ist Zahlungsunfähigkeit, wie es in der offiziellen Insolvenzbekanntmachung heißt, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Nach Angaben des Insolvenzverwalter Rolf Pohlmanns wurde das Verfahren eröffnet, nachdem im Dezember ein Insolvenzantrag gestellt worden war. Ein Termin für eine Gläubigerversammlung wurde laut Bekanntmachung auf den 13. September festgelegt. Womöglich sitzt Schuhbeck dann aber schon in Haft! Laut Vollstreckungsplan des Freistaats Bayern rückt Schuhbeck demnächst in die JVA Landsberg ein.

Der Star-Koch war erst im Oktober 2022 vor dem Landgericht München I wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Im Juni 2023 bestätigte dann der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe das Urteil weitgehend. Schuhbeck hatte Rechtsmittel eingelegt. Dem BGH zufolge muss das Landgericht München I allerdings zu Aspekten der Vermögensabschöpfung neu verhandeln. Schuhbecks Haftantritt verzögert dieser Prozess aber nicht!