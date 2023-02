Durchbruch im Kampf gegen Kinderpornografie: Münchner Polizei ermittelt 21 Tatverdächtige

Von: Christian Einfeldt

Im Großraum München werden 21 Tatverdächtigen der Besitz und Handel von Kinderpornografie vorgeworfen. (Symbolbild) © aal.photo/Imago

Laut der Polizei hätte sich der Verdacht infolge mehrerer Durchsuchungen bestätigt: 21 Tatverdächtigen wird der Besitz und Handel von Kinderpornografie vorgeworfen.

München – Eine seitens der Staatsanwaltschaft München eingeleitete Ermittlung verhalf der Justiz ein Durchbruch im Kampf gegen Kinderpornografie. Nach Angaben der Polizei München sollte sich die „umfangreiche Durchsuchungsaktion“ als erfolgversprechend herausstellen. Im Einsatz waren am 8. Februar 2023 etwa 80 Dienstkräfte, deren Verdacht auf den Fund von strafrechtlichem Material in 16 Wohnungen – unter anderem in Schwabing, Pasing und Ludwigsvorstadt – bestätigt wurde. Gegen 21 männliche Tatverdächtigen steht nun der Vorwurf des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie.

Nach 16 Wohnungsdurchsuchungen: Polizei München stellt Beweisstücke sicher

Am 17. Februar unterrichtet die Polizei München nun von einem „dringenden Tatverdacht“. Zufolge der polizeilichen Meldung, geht die Polizei davon aus, dass die mutmaßlichen Täter, wohnhaft im Großraum München, unabhängig voneinander agiert hätten. Im Zuge ihrer Durchsuchungen hat die Polizei mehrere potenzielle Beweisstücke sichergestellt. Dazu zählen laut der Polizei unter anderem „fast 50 Mobiltelefone, über 30 Computersysteme und mehr als 100 elektronische Speichermedien“.

Darüber hinaus informieren das Polizeipräsidium München darüber, dass von den Tatverdächtigen DNA-Proben entnommen wurden. Weitere Informationen zu den Fällen, die nach Polizeiaussagen erstmals über Social Media öffentlich gemacht wurde, liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Die Ermittlungen laufen weiter an.

