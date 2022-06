E-Rezept für Medikamente: Münchner Arzt bei Testphase dabei

Von: Julian Limmer

Display statt Papier: das E-Rezept im Smartphone. © Mohssen

Es soll den Arztbesuch digitaler und flexibler machen: Das E-Rezept – also ein elektronisches Rezept für Medikamente. Schrittweise soll es den rosafarbenen Papierzettel überflüssig machen. Ein Münchner Arzt ist beim Testlauf dabei.

Seit Dezember 2021 läuft für das E-Rezept eine bundesweite Testphase. Und so funktioniert es: Der Arzt stellt das elektronische Rezept aus, der Patient erhält es direkt aufs Smartphone und kann damit in der Apotheke seine Medikamente abholen.

Der Münchner Hausarzt Ahmad Sirfy ist einer, der sich seit Beginn am Testlauf beteiligt. Bisher hat er allerdings nur rund 200 E-Rezepte ausgestellt. Das liege auch daran, dass viele Apotheken noch nicht so weit seien. Bei Online-Apotheken laufe der Prozess bereits besser. Das führe dazu, dass „vor allem jüngere Patienten, die ihr Rezept online bestellen, das Angebot nutzen“. Bei älteren Patienten, die seltener Smartphones nutzen, sei das Interesse bisher jedoch kaum vorhanden. Und auch die Technik hake noch an manchen Stellen. So seien derzeit noch einige Zwischenschritte notwendig. Das sei zeitaufwendig. Bald solle das dann aber alles automatisch gehen: Das Rezept wird mit ein paar Klicks vom Arzt ganz einfach digital erstellt und signiert. Fertig.

E-Rezept soll schrittweise bis Mitte 2023 verpflichtend werden

Die Testphase wird voraussichtlich am 31. August 2022 enden. Ab Anfang bis Mitte nächsten Jahres soll es dann bundesweit für Arztpraxen verpflichtend sein. Parallel gibt es Rezepte auch als Ausdruck in Papierform.

Kritik am E-Rezept kommt von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern: Die Testphase sei bisher nicht ausreichend für eine flächendeckende Einführung, denn es sei nicht sicher, ob die digitalen Anwendungen bei jeder Praxis funktionierten. Die Gematik GmbH, die die Einführung betreut, verweist auf tz-Anfrage auf die Verantwortung der Praxen, sich auf die Umstellung vorzubereiten. Man stehe mit allen Beteiligten in Kontakt und analysiere „laufend sowohl die Erfahrungen als auch möglicherweise auftretende Probleme“ – und behebe sie.



Ahmad Sirfy sieht im E-Rezept insgesamt eine „enorme Chance“ für seine Praxis. „Wenn mal alles läuft, spare ich mir damit viel Zeit.“