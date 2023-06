Antrag für Pumuckl-Ampeln in München gestellt – weitere Stadtteile ziehen nach

Von: Miriam Haberhauer

„Pumuckl-Ampeln“ sollen künftig an einigen Stellen den Verkehr in der Landeshauptstadt regeln. © United Archives / kpa/imago images

Was die Mainzelmännchen für Mainz sind, soll der Pumuckl für München werden – in mehreren Stadtvierteln soll der beliebte Kobold bald die Ampeln zieren.

München – Anstelle von Ampelmännchen könnte der Verkehr in München mancherorts bald durch den Pumuckl geregelt werden – Der Bezirksausschuss (BA) Altstadt-Lehel hat für die Pumuckl-Ampeln fraktionsübergreifend einen entsprechenden Antrag gestellt. Auch andere Stadtteile wollen nun nachziehen.

Pumuckl-Ampeln für München – Bezirksausschuss stellt Antrag

Gegenüber der Abendzeitung erklärte BA-Vizevorstand Wolfgang Püschel: „Im Bezirksausschuss kam die Idee auf, dem Pumuckl ein Denkmal zu setzen.“ Es sollte aber keine Konkurrenz zum Pumucklbrunnen im Luitpoldpark sein. Nun werde sich bald das Rathaus mit dem Antrag für Pumuckl-Ampeln beschäftigen. Zumindest in der SPD-Fraktion gebe es schon Unterstützer, so Püschel.

An mindestens drei Kreuzungen soll das Kobold-Ampelmännchen kommen, darunter auch die Widenmayerstraße, in der sich auch die Werkstatt von Meister Eder befindet. Für das Lehel-Viertel spielt der rothaarige Kobold eine bedeutende Rolle: Nicht nur die Schreinerei im Innenhof, auch zahlreiche Szenen über den Dächern der Stadt wurden hier für die beliebte TV-Serie gedreht.

Erst Lehel, dann Obermenzing und Freiham? Andere Stadtviertel wollen nachziehen

Nach dem Pumuckl-Vorstoß in Lehel überlegen jetzt wohl auch andere Viertel nachzuziehen: Christian Müller (SPD) brachte den Vorschlag, den Kobold auch auf Ampeln in Obermenzing zu montieren – dem Stadtteil, indem die Kinderbuchautorin Ellis Kaut begraben liegt. Auch der Bezirksausschuss Freiham will in der Sitzung am 21. Juni über die Pumuckl-Ampeln diskutieren.

Der kleine Kobold mit dem roten Haar war 1962 von Kaut geschaffen worden und trieb in Hörspielen, Fernsehsendungen und Büchern sein Unwesen. Besonders beliebt war die 80er-Jahre-Fernsehserie „Meister Eder und sein Pumuckl“ mit der Stimme von Hans Clarin und Gustl Bayrhammer als Schreinermeister Eder.

Gute Nachrichten gab es im vergangenen Jahr für alle Pumuckl-Fans: Die Kindersendung kam Ende 2022 mit einer „Pumuckl“-Neuauflage wieder ins TV - pünktlich zum 60. Geburtstag der Erfolgsserie.

