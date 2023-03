Ehefrau mit Kopfschuss hingerichtet? 64-Jähriger steht unter Mordverdacht - „Widerstandslos festgenommen“

Von: Julian Limmer, Andreas Thieme

Srecko S. (64) soll seine Ehefrau erschossen haben. Vor Gericht trug er noch seinen Ehering © SIGI JANTZ

Sensationelle Wende im Mordfall um Srecko S. (64): Der Mann aus Haar soll seine Ehefrau erschossen haben, wurde zunächst aber freigesprochen. Der Bundesgerichtshof kippte aber das Münchner Urteil - jetzt wurde der 64-Jährige erneut verhaftet. Ihm wird demnächst zum zweiten Mal der Prozess gemacht.

München - Ist Srecko S. (64) ein brutaler Mörder? Er soll 2015 seine Frau mit einem Kopfschuss hingerichtet haben. 2021 war er bereits am Landgericht München I angeklagt, wurde aber freigesprochen. Doch jetzt entschied der Bundesgerichtshof: Das Urteil ist ungültig - der Mordprozess muss wiederholt werden. Deshalb wurde Srecko S. jetzt erneut verhaftet, wie die Polizei mitteilt.

Es ist die spektakuläre Wende in dem Mordfall. Denn der Fall wird demnächst am Landgericht München I neu aufgerollt. Mehr als ein Jahr nach seinem Freispruch ist Srecko S. deshalb erneut Haftbefehl wegen Mordes an seiner Ehefrau erlassen worden. S. sei bereits am Mittwoch „widerstandlos“ festgenommen worden und befinde sich nun in Untersuchungshaft, berichtet die Polizei.

München: Ehedrama endet tödlich - 64-Jähriger soll seine Ehefrau hingerichtet haben

Srecko S. lebt noch immer im selben Haus in Haar - dort soll es 2015 zu der schrecklichen Tat gekommen sein. Laut Anklage musste Oranit T. damals vor dem 64-Jährigen knien, bevor er eine Waffe auf ihren Kopf gerichtet hatte. Aber: In einem mehr als ein Jahr andauernden Indizienprozess hatte das Landgericht München I den Mann im Februar 2022 aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Der Tod seiner Frau im Jahr 2015 war lange als Suizid behandelt worden, doch nachdem Zweifel daran aufgekommen waren, erhob die Staatsanwaltschaft schließlich doch Mordanklage gegen den Ehemann. Srecko S. wurde erst 2019, Jahre nach der mutmaßlichen Tat an der Mutter seiner fünf Kinder, festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass er seine Frau nach 17 gemeinsamen Jahren „von Eifersucht getrieben“ umbrachte, weil sie sich kurz zuvor von ihm getrennt hatte und Beziehungen zu anderen Männern eingegangen war.

Mordfall in München: Ehemann muss nach Freispruch erneut vor Gericht - BGH kippt Münchner Urteil

Ein Vorwurf, den der Angeklagte auch vor Gericht bestritt. Er gab an, seine Frau habe sich selbst erschossen. Srecko S. wurde auf Mangel aus Beweisen freigesprochen - doch die höchsten deutschen Richter kippten das Münchner Urteil. Zweifel kamen vor allem durch ein Gutachten auf: Demnach erschien es unwahrscheinlich, dass die Ehefrau sich selbst getötet hatte - denn den Gutachtern zufolge kam der Schuss eben nicht aus der Richtung, die der starken Hand der Frau entspricht, die sie üblicherweise nutzt. Dazu kommt: Im Patientengutachten gab es auch keine Hinweise, dass die Frau suizidgefährdet sei.