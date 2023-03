Ehemann (44) verprügelt seine Frau - dann holt er mehrere Messer: Großeinsatz für die Polizei

Unterstützungskommando rückt drei Mal aus

+ © DPA Drei Großeinsätze der Polizei gab es am späten Sonntagabend. © DPA

Kontaktverbot und Platzverweis: Das ist das Ergebnis eines Gewaltausbruchs, zu dem es am Sonntagabend in Untermenzing gekommen ist. Die Polizei musste einer geschlagenen Frau zur Hilfe eilen. Das war nicht der einzige Einsatz, bei dem Messer im Spiel waren.

Viel Arbeit hatte am Sonntagabend das Unterstützungskommando der Polizei, das immer dann ausrückt, wenn es eine Gefahrenlage gibt. Denn gleich drei Mal ging an diesem Abend ein Alarm im Präsidium ein, bei dem Menschenleben wegen Messer-Attacken in Gefahr waren. So wie gegen 21 Uhr, als am Hart ein Mann mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser auf seinen Mitbewohner losging. Vorausgegangen war ein Streit des 46-Jährigen mit dem 23-Jährigen. Der Jüngere konnte fliehen und rief den Notruf: Weil noch die 80-jährige Wohnungsbesitzerin vor Ort war, rückte die Polizei samt USK mit 15 Streifen an. Der 46-Jährige, der schon in der Vergangenheit wegen Betrugs und Diebstahls aufgefallen war, wurde daraufhin vorübergehend festgenommen.

Kontaktverbot und Platzverweis

In eine psychiatrische Fachklinik kam hingegen etwas später eine 31-Jährige, die mit gleich zwei Küchenmessern ihren Lebensgefährten attackiert hatte. Der 45-Jährige hatte gegen 0.20 Uhr die Polizei alarmiert, was diesmal in Riem für einen Großeinsatz sorgte. Es zeigte sich: Die Frau verhielt sich, wie schon mehrfach in der Vergangenheit, weiter psychisch auffällig. Gegen sie laufen Anzeigen wegen Bedrohung und schwerer Körperverletzung: Die 31-Jährige hatte ihren Partner an der rechten Hand verletzt. Schläge musste kurze Zeit später eine 39-Jährige in Untermenzing einstecken: Nachdem sie ihr Ehemann (44) verprügelt hatte, floh die Frau mit dem gemeinsamen Sohn aus der Wohnung. Zu dem Zeitpunkt steckte sich der Mann mehrere Outdoor-Messer an den Hosenbund. Das USK rückte an. Zunächst verbarrikadierte sich der 44-Jährige. Dann zeigte sich der Mann, der der Polizei wegen Betrugsdelikten bekannt war, einsichtig: Auch er wurde festgenommen. Die Folge seiner Gewaltattacke: Kontaktverbot zur Familie und ein Platzverweis.