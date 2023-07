Hoher Andrang, immer weniger Spenden: Bayerische Tafeln in Not – mit Ausnahme von München

Von: Elisa Buhrke

Die Tafeln in Bayern haben Probleme, den Bedarf an Lebensmitteln zu decken. In München sieht die Lage anders aus – doch auch hier brauchen immer mehr Geflüchtete und von Armut betroffene Menschen Hilfe.

München - Immer mehr Bedürftige, immer weniger Essensspenden: Die Lage der Tafeln im Freistaat ist angespannt. Auch die Münchner Tafel kämpft mit der gestiegenen Nachfrage, und das nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs. Doch im Vergleich zu ländlichen Regionen halten sie ihre Sorgen in Grenzen. Woran das liegt, erklärt Pressesprecher Steffen Horak im Interview mit IPPEN.MEDIA – und auch, wie die Tafel in München immer wieder Wege findet, um den Bedarf an Ehrenamtlichen und Lebensmitteln zu decken.

Tafeln in Bayern kämpfen mit Engpässen: Warum München besser aufgestellt ist

Hintergrund: Der Landesverband Tafel Bayern mit Sitz in Bayreuth hatte am Mittwoch, 5. Juli, auf seine Engpässe bei der Versorgung aller Tafel-Kunden aufmerksam gemacht. Noch könnten alle Stellen ihr Angebot aufrechterhalten, sagte der Vorsitzende gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Sollte die Schere zwischen sinkenden Lebensmittelspenden und steigendem Bedarf jedoch noch stärker auseinanderdriften, sei auch ein Aufnahmestopp oder verkürzte Ausgabezeiten bei einzelnen Tafeln nicht ausgeschlossen. Die Nachfrage steigt unter anderem deshalb, weil weiterhin sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine und über das Mittelmeer nach Deutschland kommen.

„Wir gehören nicht dem Dachverband an“, betont Pressesprecher Horak gegenüber unserer Redaktion. Die Münchner Tafel handele somit vollkommen unabhängig und sei bislang weitaus besser aufgestellt als andere Tafeln in Bayern: „Wir haben in München eine hohe Supermarktdichte, die es so auf dem Land nicht gibt“, erklärt Horak. In den letzten 30 Jahren hätte sich die Münchner Tafel ein großes Netz an Spendern aus Landwirtschaft, Handel und Industrie aufgebaut – und baue auf Vertrauen. „Wer bei uns etwas abgibt, weiß, es kommt auch an.“ Auch der finanzielle Wohlstand in München komme dem Verein zugute: Viele Firmen würden die Tafel auch finanziell großzügig unterstützen.

Weniger Spenden aus Supermärkten – Foodsharing macht Münchner Tafel Konkurrenz

Dennoch haben auch die hiesigen Ausgabestellen mit Problemen zu kämpfen: Im vergangenen Jahr erlebte die Münchner Tafel einen riesigen Ansturm im Zuge des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise. Hinzu kommt, so Horak, dass die Menge an Spenden aus Supermärkten stark abgenommen hat. Die Märkte hätten sich in ihrer Logistik verbessert, könnten ihren Bedarf immer besser einschätzen und somit bleibe am Ende des Tages weniger Ware liegen. Eigentlich eine positive Entwicklung, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. „Aber wir spüren das schon, dass wir bei unseren Touren mit immer weniger Ware zurückkommen“, sagt Horak.

Auch die Münchner Tafel verzeichnet einen hohen Andrang – wie hier bei der Ausgabe von Schulrucksäcken an bedürftige Familien auf dem Gelände der Großmarkthalle. © IMAGO / Michael Westermann

Zusätzlich konkurriert die Tafel gewissermaßen mit Anbietern von Foodsharing und Lieferboxen um übrig gebliebene Lebensmittel. Auch fehlerhafte Produktionen aus der Industrie oder Waren aus der Landwirtschaft, die nicht der Norm entsprechen, eignen sich als Spende. „Wir nehmen gerne zu kleine Gurken oder Tomaten mit einer abweichenden Farbe an, die sich im Supermarkt nicht verkaufen lassen.“ Wenn Foodsharing und kommerzielle „Lebensmittel-Retter“ wie Essensboxen allerdings zuerst im Supermarkt oder beim Bauern nachfragen, gehe die Tafel manchmal leer aus.

Erhöhte Nachfrage durch Ukraine-Krieg und Altersarmut

Zeitgleich verzeichnet die Münchner Tafel seit langem eine erhöhte Nachfrage. Rund 23.000 Gäste versorgt sie jede Woche, vor Corona waren es etwa 20.000. Als der Krieg in der Ukraine im vergangenen Jahr ausgebrochen war, stellte sie innerhalb einer Woche eine neue Ausgabestelle für rund 1000 Geflüchtete auf die Beine, berichtet Horak. Neben Folgen der Inflation und erhöhter Energiepreise sei auch die steigende Altersarmut deutlich sichtbar, so Horak. Immer mehr Menschen in der Landeshauptstadt könnten nicht mehr alleine von ihrer Rente leben.

Um zumindest den Anteil privater Spenden zu erhöhen, stehen seit vergangenem Jahr regelmäßig ehrenamtliche Helfer vor den Supermärkten der Landeshauptstadt und machen auf die Arbeit der Tafel aufmerksam. Das deckt allerdings bei Weitem nicht die Menge von über 130 Tonnen Lebensmitteln, die der Verein wöchentlich rettet und an 28 Stellen an Bedürftige ausgibt, so Horak. Bisher könne die Tafel alle Menschen mitversorgen, die nachweisen, dass sie am Existenzminimum leben. Auch langfristig rechnet Horak nicht mit einem Aufnahmestopp. Er betont aber, dass Hilfe jederzeit gebraucht und willkommen ist: „Egal, ob in Form von Zeit, Geld oder Lebensmittelspenden.“

