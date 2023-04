Eigentlich ist Lucky „lustig“ und „verschmust“: Temperamentvoller Mischlingsrüde sucht neues Zuhause

Von: Christian Einfeldt

Mischlingsrüde Lucky auf der Suche nach einem neuen Zuhause: Er ist „menschenbezogen“ und „verschmust“. © Tierheim München

„Seine Halter waren mit ihm überfordert“, schreibt das Münchner Tierheim – das war früher. Jetzt ist Lucky „lustig“ und „menschenbezogen“ – und auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

München – Lucky ist vielleicht nicht der einfachste Charakter. Der Halter des 67 Zentimeter großen Mischlings sollte laut des Tierheims München „dem starken Rüden auch körperlich gewachsen sein“. Mitunter kann er aggressiv sein. Um ihn zu zähmen, bräuchte es daher jahrelange Hundeerfahrung. Wer dann aber genug Zeit mit ihm verbringt, der lernt sie laut den Mitarbeitenden des Münchner Tierheims zu schätzen: Luckys vielen positiven Eigenschaften, die zweifelsohne überwiegen.

Tierheim München: „Seine Halter waren überfordert“ – doch Lucky macht Fortschritte

Beim Tierheim sind sie voll des Lobes über den siebenjährigen Mischlingsrüden. Er hätte sich „prima entwickelt“. Das Trainingsprogramm, das er aktuell absolviert, zahlt sich aus. Vor nicht allzu langer Zeit sah das noch anders. Lucky galt schon immer als temperamentvoll. In einer Meldung des Tierheims ist die Rede von einer „Leinenaggression“, die nicht selten Anlass gegeben hätte, es handle sich bei Lucky um einen schwer erziehbaren Charakter. „Seine Halter waren mit ihm überfordert“, schreibt das Tierheim.

Infos zu Lucky: Hund, Labrador, Schäferhund Farben: Schwarz, braun Geschlecht: männlich Kastriert: ja Geburtsdatum: 20.03.2016

„Verschmust“, „menschenbezogen“ und „agil“: Wer kann Lucky ein neues Zuhause bieten?

Ein lautes, aggressives Auftreten, das Mensch und Tier Angst macht: Angesichts seiner aktuellen Entwicklung scheint es, als hätten solche Zuschreibungen mit dem Lucky von heute nur noch wenig zu tun. Die Tierheim-Mitarbeitenden erzählen von einem aufgewecktem Rüden, der „verschmust“ und „menschenbezogen“ ist. Er sei „lustig“ – doch bräuchte weiterhin einen „aktive, konsequenten“ Halter, der ihn dann und wann zur Räson bringen kann.

Ein Leben in Einzelhaltung, in ruhiger, ländlicher Umgebung – das sind die Voraussetzungen, die sich das Tierheim für Lucky wünscht. Wer ihm das bieten kann, gewinnt mit Lucky womöglich einen „agilen“ Freund fürs Leben. Noch mehr Infos zum Mischlingsrüden bekommen Interessierte unter der Rufnummer 089 921 000 - 51 (Tierheim München, Hundehaus 3).

