Ein Amerikaner in Paris – das Musical, das Paris auf die Bühne bringt

„Ein Amerikaner in Paris“ ist eine musikalische Liebeserklärung. © Sarah Jonek

Ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art erwartet die Besucherinnen und Besucher des Prinzregententheaters vom 1. bis 10. April: Das Musical „Ein Amerikaner in Paris“ wird aufgeführt und verspricht ein unvergessliches Showerlebnis.

Nach sieben ausverkauften Vorstellungen kehrt „Ein Amerikaner in Paris“ nun endlich ins Prinzregententheater zurück. Erleben Sie eine der berühmtesten und schönsten musikalischen Liebeserklärungen und lassen Sie sich von der Musik und der romantischen Geschichte in die Stadt der Liebe entführen.

Eine musikalische Liebeserklärung

„Ein Amerikaner in Paris“ ist eine der berühmtesten musikalischen Liebeserklärungen, die je komponiert wurden. George Gershwin schrieb „An American in Paris“ 1928, um das Flair eines Paris-Aufenthaltes einzufangen und der Metropole an der Seine ein musikalisches Denkmal zu setzen. Die Tondichtung wurde 1951 auch zum zentralen Stück des gleichnamigen Hollywood-Musicals mit Gene Kelly und Leslie Caron.

Nun erwacht die romantische Geschichte um den jungen US-Veteranen Jerry und die Pariserin Lise auf der Musicalbühne zum Leben und ist dabei weit mehr als nur ein Remake des Films. Ausgezeichnet mit vier Tony Awards, lobt The Guardian die fantasievolle Bühnenproduktion als „Anhäufung von Talent“. Auch mit der deutschen Fassung „Ein Amerikaner in Paris“ hat das Produktionsteam um Regisseur Christopher Tölle ein faszinierendes Show-Erlebnis mit brillanter Choreografie geschaffen. Getragen von unvergessenen Gershwin-Melodien wie „I Got Rhythm“, „‘S Wonderful“ und natürlich „An American in Paris“ tanzt und singt sich das Ensemble, begleitet von einem Live-Orchester, in die Herzen des Publikums.

Große Erfolge in Paris, New York und London

„Feinsinnig nostalgisch und kunstvoll – eine hochprofessionelle Neuorchestrierung, mal rauschhaft, mal akkordeonintim, jazzig und steppend“, schrieb Manuel Brug in der Welt über das 2014 am Pariser Théâtre du Châtelet uraufgeführte Tanzmusical, das auch am New Yorker Broadway und am Londoner West End große Erfolge feierte.

Tobias Koch und Mariana Hidemi zählen zu den Protagonisten bei „Ein Amerikaner in Paris“. © Sarah Jonek

Das Prinzregententheater verspricht mit „Ein Amerikaner in Paris“ ein musikalisches Erlebnis, das die Herzen des Publikums im Sturm erobern wird. Die Musik von George und Ira Gershwin begeistert seit Jahrzehnten Menschen auf der ganzen Welt und die einzigartige Geschichte von Jerry und Lise wird in einer atemberaubenden Inszenierung auf der Bühne zum Leben erweckt.

„Ein Amerikaner in Paris“ 1. April 2023 bis 10. April 2023, Prinzregententheater

Musik und Texte des Musicals stammen von den Brüdern George und Ira Gershwin, das Buch von Craig Lucas. Roman Hinze und Kevin Schroeder schrieben die deutsche Version des Buches und der Songtexte. Heiko Lippmann ist für die musikalische Leitung verantwortlich, Christopher Tölle für die Inszenierung und Choreografie. Das Bühnenbild stammt von Robert Pflanz, die Kostüme von Aleš Valášek.

