Gewalteskalation am U-Bahnhof: Gruppe schlägt gemeinsam auf 15-Jährige ein – Mädchen sticht mit Messer zu

Von: Elisa Buhrke

Ein vermeintlich friedliches Treffen zwischen zwei Mädchen in München-Ramersdorf ist brutal geendet. Zwei Personen wurden verletzt, darunter ein 40-Jähriger, der in den Konflikt verwickelt war.

München - Eigentlich wollten sich beide versöhnen: Ein Treffen zwischen zwei 15-jährigen Mädchen endete am Samstagabend, 4. November, gegen 22.45 Uhr in einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Die beiden Jugendlichen hatten sich laut Bericht der Polizei München zur Aussprache nach einem vorangegangenen Streit am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz in München-Ramersdorf verabredet. Eine der Beteiligten wurde von zwei Bekannten, einer 14-Jährigen und einem 40-Jährigen, begleitet. Das Gespräch eskalierte jedoch und mündete in einer Gruppenprügelei und Messerstecherei. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Aussprache in München endet in brutaler Auseinandersetzung: 15-Jährige zückt Messer

Nachdem die alleine anwesende 15-Jährige von den anderen beiden Jugendlichen angegriffen und zu Boden gebracht wurde, zog sie ein Messer. Sie versuchte, die zweite 15-Jährige damit zu attackieren. Der 40-Jährige griff ein und trat auf die am Boden liegende Jugendliche ein, unterstützt von den beiden anderen Mädchen. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach die am Boden liegende 15-Jährige dem 40-Jährigen in den Oberschenkel.

Ein vermeintlich friedliches Treffen zwischen zwei Mädchen ist in einer gewalttätigen Auseinandersetzung geendet. © IMAGO/Manfred Segerer

Nach der Attacke flüchteten die Beteiligten in die nahegelegene U-Bahn. Sie konnten jedoch von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Die am Boden liegende 15-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 40-Jährige wurde verletzt und ins Krankenhaus transportiert .Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen alle Beteiligten aufgenommen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

