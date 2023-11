Brand in JVA Stadelheim: Feuerwehr muss Gefangene retten – ein Schwerverletzter

Von: Felix Herz

In der Justizvollzugsanstalt in München ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde ein Häftling schwer verletzt, elf weitere leicht.

München – Am Mittwochnachmittag, 8. November, ist in der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim ein Feuer ausgebrochen. Darüber berichtete die Feuerwehr in einer Pressemitteilung am Abend. Bei dem Brand wurde demnach ein Häftling schwer verletzt, elf weitere Insassen wurden leicht verletzt. Hinzu kommen noch fünf verletzte Beamte.

Folgenschwerer Brand im Gefängnis: Ein Schwerverletzter, elf leicht Verletzte

Bei einem Brand in der Münchner Justizvollzugsanstalt wurde ein Häftling schwer verletzt, elf weitere leicht. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. (Symbolbild) © Sven Simon / IMAGO

Laut Feuerwehr ereignete sich der Brand um 14.58 Uhr. Ein „Justizvollzugsbeamter rief die 112 und meldete Flammen in einer Zelle sowie eine starke Verrauchung des gesamten Trakts“, heißt es. Vor Ort stellte die Feuerwehr dann dicken, schwarzen Rauch fest – er kam aus einem Zellenfenster. Anschließend konnten „drei Stoßtrupps insgesamt 22 Häftlingen das Leben retten. 12 von ihnen wurden mit Fluchthauben ins Freie geführt“, schreibt die Feuerwehr in der Pressemitteilung weiter.

Als die Menschen in Sicherheit waren, beschäftigte sich die Feuerwehr damit, die Flammen zu löschen. Den Angaben nach konnte dann rund 45 Minuten später „Feuer aus“ vermeldet werden. Bei dem Brand wurde ein 33-jährigen Häftling schwer verletzt. Er wurde in eine Münchner Klinik gebracht sowie zwei weitere Häftlinge, die mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kamen.

Brandursache unklar: Polizei ermittelt nach Feuer in Stadelheim

Etwas mehr Glück hatten die restlichen Verletzten: Fünf Justizbeamte und neun Häftlinge verletzten sich leicht, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

„Durch das schnelle und hervorragende Handeln der Justizvollzugsbeamten sowie die beispiellose Zusammenarbeit mit den Feuerwehrkräften konnte ein schlimmeres Szenario vermieden werden“, freut sich die Münchner Feuerwehr abschließend über den gelungenen Einsatz. Die Münchner Polizei beschäftigt sich nun mit den Ermittlungen zur Brandursache. Auch der Sachschaden ist noch nicht bekannt. (fhz)

