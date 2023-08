Hollywood-Star begeistert Musiker im Hofbräuhaus: „Er ist komplett ausgeflippt“

Von: Daniela Pohl

Teilen

Schauspieler Russell Crowe (li.) mit Musiker Helmut Schranner © Russell Crowe

Ihren spektakulärsten Auftritt hatten die bayerischen Blasmusiker in ihrer weiß-blauen Heimat: Im Hofbräuhaus in München hat das Sextett am Sonntag für Schauspiel-Star Russell Crowe gespielt.

München – „A bissal bekannt“ sei ihm der Mann mit dem weißen Vollbart schon vorgekommen, sagte Kapellen-Chef Helmut Schranner am Telefon zur tz. Der 59-Jährige hat am Sonntag mit seiner Band in kleiner Besetzung im rappelvollen Hofbräuhaus musiziert. In einer Pause sei ein Sicherheitsmann zu ihm gekommen und habe ihm aufgeregt zugeflüstert: „Da hinten, da hockt der von Gladiator!“ Tatsache! Der Gast, der Schranner die ganze Zeit schon bekannt vorkam, ist Russell Crowe, der Hollywood-Star!

Gladiator im Hofbräuhaus: Hollywood-Star liebt die deutsche Autobahn

Für seine Hauptrolle in dem Historienfilm Gladiator hatte Crowe 2001 einen Oscar erhalten. Zwei weitere Mal war der gebürtige Neuseeländer als bester Hauptdarsteller nominiert - im US-Thriller Insider und im Drama A Beautiful Mind. Wie Crowe seine Fans auf Twitter wissen lässt, war er gerade auf Europa-Reise. An Deutschland liebe er „die Autobahn, viel Lächeln, viele Englischsprachige“, schwärmt er. Auch an der Isar machte er Station.

Schranner überlegt nicht lang, sobald ihm klar ist, wer da sitzt. Mit seinen Musikern im Schlepptau manövriert er sich zu Crowes Tisch, stellt sich kurz vor und haut in die Tasten. „Wir haben den Gföller Marsch gespielt.“ Crowe ist begeistert. „Er ist komplett ausgeflippt, hat mitgeklatscht und uns zugeprostet.“ Dann kam sein Essen - Schweinsbraten.

Schranner konnte ihm noch zurufen, dass ein Foto schön wäre, als Erinnerung. Doch da musste die Band schon weiterspielen. Bevor er ging, kam Crowe aber nochmal bei den Musikern vorbei, zückte sein Handy - und machte ein Selfie mit Schranner. Dieses Foto hält der Bayer jetzt in seinen Händen: Crowe hat es tatsächlich auf Twitter gepostet und die Netzgemeinde darum gebeten, es der Band zukommen zu lassen. Hiermit geschehen! (Daniela Pohl)

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!