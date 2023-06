Ein wahrer Tag zum Träumen – der Sommernachtstraum im Olympiapark

Die Gäste erwartet beim Sommernachtstraum ein fulminantes Feuerwerk. © Fabian Stoffers

Es wird ein wahrer Sommertag zum Träumen – mit festivalliebenden Menschen, vielfältiger Kulinarik und einem Feuerwerk, das so bunt und farbgewaltig nur der Sommernachtstraum München am 15. Juli bietet.

Das legendäre Open-Air-Event taucht den Olympiapark am 15. Juli 2023 in eine ganz besondere Stimmung: hochkarätige Live-Acts wie Gentleman und JULI auf der Hauptbühne sowie Noga Erez, Fazer und die HyTop DJs auf der Halbinselbühne und Festival-Food aus aller Welt schaffen eine Sommernacht zum Staunen, Genießen und einfach mal Abschalten. Und am Ende des Abends versammeln sich alle rund um den Olympiasee zu einer der größten Pyro-Shows Deutschlands.

Mit seiner Musik passt er geradezu perfekt zum Sommernachtstraum: Gentleman wird als Headliner mit jamaikanischen Klängen und Hip-Hop geprägten Lyrics die Hauptbühne im Olympiapark zum Leben erwecken. Gentleman ist einer der bekanntesten deutschen Reggae-Künstler und begeistert seit Jahren sein Publikum mit seinem einzigartigen Sound.

Mit ihrem beeindruckenden Musikstil, einer unverwechselbaren Kombination aus tiefgründigen Texten und energiegeladener Melancholie, wird die Band JULI das Publikum verzaubern. Die Frontfrau Eva Briegel und ihre Bandkollegen haben in ihrer Karriere bereits über 1,5 Millionen Alben verkauft und wurden mit Gold- und Dreifach-Platin-Auszeichnungen für ihre erfolgreichen Top-10-Chart-Hits wie „Perfekte Welle“ und „Geile Zeit“ geehrt.

Der Sommernachtstraum ist bunt! Das Line-Up für die Halbinsel-Bühne des diesjährigen Sommernachtstraums verspricht bombastische Sounds, aufregenden Jazz und packende Beats. Die israelische Musikerin und Produzentin Noga Erez ist eine Künstlerin, die keine Angst vor kreativen Grenzen hat. Ihre Musik, gekennzeichnet durch markante Texte und geniale Beats, erzeugt eine kraftvolle Atmosphäre, die verschiedenste Genres durchquert.

Der Sommernachtstraum sorgt mit viel Musik, Kulinarik und Feuerwerk für schönstes Festival-Feeling. © Fabian Stoffers

Dazu kommt Fazer: eine der aufregendsten Bands der Münchner Jazzszene. Doch Jazz ist nur ein Aspekt ihres Sounds, der von verschiedenen Einflüssen geprägt ist, darunter die experimentelle Popmusik von Talk Talk, der Afrobeat von Fela Kuti, der Krautrock von Can und der Dub-Techno von Rhythm & Sound.

Die HyTop DJs runden das Line-Up perfekt ab. Mit ihren mitreißenden Beats sind sie ein Garant für eine unvergessliche Party an der Halbinsel-Bühne bis in die späten Abendstunden. Seit 2013 stehen die Münchner DJs und Veranstalter mit ihrer einzigartigen Open-Air Partyreihe HYTOP für hippen Partysound.

Hochkarätige Live-Acts sorgen für Partystimmung. © Fabian Stoffers

Reggae-Künstler Gentleman und JULI auf der Hauptbühne am Hans-Jochen-Vogel-Platz in Kombination mit Noga Erez, Fazer und den HyTop DJs auf der Halbinsel-Bühne sind der traumhafte Vorspann für den Star des Abends: das spektakuläre Feuerwerk – eine überwältigende Klang- und Farbkomposition aus bunten Lichteffekten und mitreißender Musik über dem Nachthimmel des Olympiasees.

