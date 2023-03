Unbekannte brechen in das Bachmaier Hofbräu ein und klauen Tresor - „Wir hatten Glück“

Einbruch in der Leopoldstraße

In der Nach auf den Mittwoch wurde in das Bachmaier Hofbräu eingebrochen. Unbekannte haben den Tresor mitgenommen, in dem sich mehr als 1.500 Euro befanden.

München – Am Mittwochmorgen erhielt Hugo Bachmaier einen erschreckenden Anruf. In der Nacht zuvor wurde in sein Lokal in München, Bachmaier Hofbräu, eingebrochen. Seine Reinigungskraft fand die Scherben der eingeschlagenen Fenster am Boden und kontaktierte den Besitzer unverzüglich.

Tresor und 1.500 Euro weg: Von den Einbrechern fehlt jede Spur

Die Einbrecher hatten die Scheiben zum Lokal in der Leopoldstraße eingeschlagen und so die Tür von innen geöffnet, wie die Bild berichtet. Hugo Bachmeier hebt dabei hervor, dass die Fensterscheiben erst neu eingesetzt wurden. Er ist auch erstaunt, dass sich die Einbrecher diese Aktion getraut haben. „Drumherum sind richtig viele Wohnungen“, so Bachmeier weiter.

Die Einbrecher hätten sich daraufhin dem Tresor zugewandt. Dieser war laut Bachmeier in ein Möbelstück integriert, aber nicht befestigt. Im Tresor befanden sich 1.500 Euro. „Wir hatten Glück, dass da nicht mehr drin war, da heutzutage viele Gäste mit Karte zahlen“, so der Wirt. Die Einbrecher konnten vom Tatort fliehen und von ihnen fehlt jede Spur.

Erster Hinweis: Es war kein Mitarbeiter

Die Polizei München und der Restaurantbesitzer wissen nicht, wer die Einbrecher waren. Hugo Bachmeier hat aber einen Anhaltspunkt, wer es nicht sein könnte: seine Mitarbeiter. „Ich glaube nicht, dass es einer unserer Mitarbeiter war, es gibt andere Tage, an denen wir mehr Umsatz machen“, erklärt Bachmeier der Bild.

Bachmeier hebt auch hervor, dass es gut ist, dass er versichert ist und hofft, dass der entstandene Schaden übernommen wird. Die Polizei München bittet mögliche Zeugen sich bei den Ermittlern zu melden. Falls jemand etwas am 1. März zwischen ein Uhr und drei Uhr, morgens in der Leopoldstraße, Hohenzollernstraße, Trautenwolfstraße oder der Martiusstraße gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden unter der Telefonnummer 089 29100.

