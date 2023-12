„Kleine Diva“ mit „ein paar Kilos zu viel“: Katze sucht neues Zuhause – über Vorgeschichte ist wenig bekannt

Von: Elisa Buhrke

Die Britisch Kurzhaar Katzendame aus dem Tierheim München sucht ein neues Zuhause. Mit ihrer Namensvetterin aus den Harry-Potter-Büchern hat sie zum Glück wenig gemein.

München – Kurz vor Weihnachten versucht das Tierheim München, noch den ein oder anderen seiner Schützlinge zu vermitteln: Bei Rita Kimmkorn, einer Britisch Kurzhaar Katzendame, sollte das kein allzu großes Problem werden. Laut Tierheim hat sie „ein zutrauliches und menschenbezogenes Wesen“ – doch in ihr schlummert auch noch eine andere Seite.

Katze Rita Kimmkorn hat wenig mit ihrer Namensvetterin aus den Harry-Potter-Büchern gemein

„Sie ist aber auch eine kleine Diva und zeigt, wenn sie etwas nicht mag“, steht in der Annonce. Hier zeigt sich möglicherweise eine Parallele zu ihrer Namensvetterin aus den Harry-Potter-Romanen. Ansonsten wird die Figur der Katzendame aber offenbar nicht gerecht: In der Buchreihe handelt es sich bei Rita Kimmkorn um eine listige Journalistin, die anderen gerne hinterherspioniert und mit ihren Zeitungsartikeln Gerüchte und falsche Tatsachen in die Welt setzt.

Die Katze Rita Kimmkorn aus dem Tierheim München sucht ein neues Zuhause. © Tierschutzverein München e.V.

Die Katzendame Rita beschreibt das Tierheim München hingegen – neben ihrer temperamentvollen Art – vor allem als verschmust. Da es sich bei der Britisch Kurzhaar um ein Fundtier handelt, ist über ihre Vorgeschichte nur bekannt, dass sie etwa 2020 geboren wurde. Wie sie mit anderen Katzen zurechtkommt, müsse sich daher noch herausstellen: „Mit ihren Artgenossen ist Rita vermutlich verträglich, dies konnte aber noch nicht getestet werden“.

Tierheim München sucht neues Zuhause für Britisch Kurzhaar Katze

Für die verschmuste und zutrauliche Katzendame sucht das Tierheim „ein schönes Zuhause in Wohnungshaltung“. Wünschenswert wäre ebenfalls ein vernetzter Balkon, auf dem „sie entspannen und beobachten kann“. Kinder stellen für die Britisch Kurzhaar Katze kein Problem dar, solange sich diese einigermaßen rücksichtsvoll verhalten.

Interessenten sollten noch beachten, dass Rita Kimmkorn derzeit „noch ein paar Kilos zu viel drauf“ hat. Dies müsse bei der Ernährung und den Bewegungsmöglichkeiten der Katze berücksichtigt werden. Wer Rita kennenlernen und sie adoptieren möchte, kann sich an das Katzenhaus im Tierheim München unter der Telefonnummer 089 921 000 - 36 wenden.

