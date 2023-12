Ex-Wirt der Emmeramsmühle soll eine Million Euro Steuern hinterzogen haben – Verteidiger will „Rückzahlung“ prüfen

Von: Regina Mittermeier

Karl-Heinz Zacher am Dienstag am Amtsgericht. Er soll Steuern hinterzogen haben. © Sigi Jantz

Hat Karl-Heinz Zacher rund eine Million Euro an Steuern hinterzogen? Wegen dieses Vorwurfs saß er vor dem Amtsgericht München. Zacher war Wirt der Emmeramsmühle in Oberföhring.

München – Er soll Steuern in Höhe von fast einer Million Euro hinterzogen haben. Deswegen saß Karl-Heinz Zacher, ehemaliger Wirt der Emmeramsmühle, am Dienstag auf der Anklagebank im Amtsgericht. Zacher soll diese Summe in den Jahren 2012 bis 2015 hinterzogen haben, so eine Sprecherin des Amtsgerichts.

Verteidigung will Rückzahlungs-Möglichkeiten prüfen

Die Verhandlung, bei der am Dienstag eine Zeugin aussagte, endete noch nicht mit einem Urteil, stattdessen wurde der Prozess ausgesetzt. Denn die Verteidigung will prüfen, „welche Möglichkeiten es zur Rückzahlung gibt“.

Das bestätigt Zachers Anwalt Richard Beyer. „Es handelt sich dabei nicht um ein Schuldeingeständnis“, betont er. Ein möglicher neuer Gerichtstermin steht noch nicht fest - für die Bestimmung eines solchen Datums ist der Richter zuständig. Zacher selbst wollte sich zur Sache nicht äußern.

Emmeramsmühle Oberföhring: Große Renovierung erst 2021

In der Emmeramsmühle in Oberföhring war Zacher Wirt eines Hauses mit langer Geschichte. Die Tradition reicht fast 200 Jahre zurück - das Restaurant verfügt aber über top-aktuelle Technik. Erst 2021 gab’s eine umfassende und millionenschwere Renovierung.

Dann der Schock heuer Anfang März: Mit einem Zettel am Eingang verabschiedete sich das Team, die Emmeramsmühle wurde geschlossen. Als Gründe für das Aus wurden die Preisentwicklung und die Energiekrise genannt. Spielten auch das Steuer-Vorwürfe, die jetzt vor Gericht verhandelt werden, eine Rolle? „Nein“, sagt Zachers Anwalt. Ihm zufolge gibt es keinen Zusammenhang.

St. Emmeramsmühle soll im Januar 2024 wieder öffnen

Die Emmeramsmühle soll im Januar wieder aufmachen. Neuer Wirt wird Michael F. Schottenhamel zusammen mit Peter Kinner und dessen Sohn Julian.

