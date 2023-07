Eine neue Live-Bar für München: Das Live/Evil eröffnet im alten Gasteig

Von: Leoni Billina

Die Betreiber der neuen Bar Live/Evil: Michael Zacharski, Thomas Nemeth und Maurice Löw (von links nach rechts) © Live/Evil

Eine neue Bar für München: Das Live/Evil eröffnet in der Zwischennutzung im Gasteig. Das Konzept: Live-Musik und gute Drinks zu fairen Preisen.

München - Ein leuchtend rotes Schild hängt in der Glasfront: „Live“ ist nach außen hin zu lesen. Nach Innen: „Evil“. Dieses Palindrom – Live/Evil – ist der Name der neuen Bar, die am Donnerstag, 20. Juli, in der Zwischennutzung am Gasteig (Haidhausen) aufmacht, in den Räumen des alten Restaurants „Gast“. Das Konzept: viel Live-Musik und gute Drinks zu fairen Preisen.

Die Betreiber Michael Zacharski (34), Maurice Löw (29) und Tom Nemeth (33) sind keine Gastro- und auch keine Zwischennutzungs-Neulinge. Mit einem Vierten im Bunde hatten sie bis Februar die Ankerhaide in Haidhausen als Zwischennutzung betrieben. In kürzester Zeit etablierte sich die Kneipe zu einem beliebten Treffpunkt für Livemusik- und vor allem Jazz-Fans. Besonders beliebt waren die Jam-Sessions.



München bekommt mit der Bar Live/Evil eine neue Bühne für Bands und lokale Künstlerinnen und Künstler.

Dieses Konzept will das Trio nun im Live/Evil weiterführen. „München hat viel zu wenige Auftrittmöglichkeiten für Bands. Die Live-Kultur hier ist wirklich schwach“, sagt Michael Zacharski. Daran wollten sie etwas ändern – zunächst mit der Ankerhaide und nun mit Live/Evil.



Ihre neue Bar ist dunkel gehalten: Dunkle Wände und Möbel, eine Bühne. Ins Auge sticht die Deckengestaltung: schwarze Figuren auf weißem Grund – gestaltet vom Münchner Künstler-Duo Mehmet und Kazim.



In der Mitte, prominent platziert, eine Bar, rot beleuchtet. Hier gibt’s Bier für vier Euro – von der Giesinger Brauerei, die neben Aqua Monaco als Partner mit im Boot sitzt. Außerdem Longdrinks für 9,50 Euro. „Wir versuchen, Weggehen bezahlbar zu halten“, sagt Maurice Löw.



Das Programm steht bereits – im Mittelpunkt steht die Musik.

Das Konzept – zumindest das vorläufig geplante: Mittwochs gibt es Jazzmusik, donnerstags Jam-Sessions. Der Freitag steht Bands für Auftritte offen, samstags wird es eher elektronisch.



Die Musik steht ganz klar im Mittelpunkt der gesamten Bar. Das bietet sich auch an – immerhin beherbergt die Gasteig-Zwischennutzung Fat Cat mittlerweile Hunderte von Musikern, Bands und Künstlern – „die schließlich einen Place to be brauchen“, wie Zacharski sagt.



Das wäre ihr Wunsch: Dass das Live/Evil ein Treffpunkt für all die Kunst- und Kulturschaffenden der Fat Cat wird – und natürlich auch für alle anderen Münchnerinnen und Münchner. „Wir wollen lokalen Bands einen Raum geben und einen Platz schaffen, an dem sich junge Menschen musikalisch austoben können“, sagt Maurice Löw. Damit das Live/Evil ein Ort für alle werden kann, wollen sie so weit es geht auf Eintrittsgelder verzichten, sagt er. Und „der Nachbarschaft was bieten“. Auf lange Sicht soll dann auch der Innenhof bespielt werden, eine Terrasse ist geplant.



Los geht’s am Donnerstag, 20. Juli, mit einer Jam-Session. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr.

Maurice Löw in der neuen Bar Live Evil in der Fat Cat © Marcus Schlaf