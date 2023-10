Exot überlebte wochenlang alleine mitten in München: Jetzt sucht das Tier einen neuen Besitzer

Von: Lucas Sauter Orengo

Porträt eines älteren Chamäleons, das auf einem Baumstamm hockt und sich aufplustert. Ein solches Tier überlebte in den letzten Wochen alleine in München. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/Andrey Nekrasov

Seit August hatte es in München überlebt: Ein Jemenchamäleon. Der Exot wurde jetzt in einem Baum gefunden - und sucht einen neuen Besitzer.

München - Ein Jemenchamäleon, das seit August als vermisst galt, wurde in einem Baum in der Hinterbärenbadstraße in München gesichtet und gerettet. Die Finder brachten das Tier in den Tierpark Hellabrunn, von wo aus es direkt in die Auffangstation für Reptilien, München e.V. weitertransportiert wurde.

Das Chamäleon hatte Glück im Unglück. Die recht milden Temperaturen der letzten Wochen vertrug das Tier aufgrund seines Ursprungsgebiets recht gut. Mit den kälter werdenden Temperaturen in den kommenden Tagen wären die Überlebenschancen jedoch gleich Null gewesen. Bis auf eine verheilte Wunde am Schwanz erfreut sich das Tier bester Gesundheit.

Die Auffangstation für Reptilien, München e.V. sucht nun nach einem neuen Halter oder Halterin, der oder die dem Jemenchamäleon eine zweite Chance geben will.

