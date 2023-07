Einer hatte nicht mal einen Führerschein: 17-Jährige liefern sich Autorennen in Milbertshofen

Von: Nadja Hoffmann

Diese Mutprobe endete mit einem offenen Beinbruch: Bei einem illegalen Autorennen wurde ein Zuschauer in Milbertshofen verletzt. Dort rasten Jugendlichen aufeinander zu.

Zu einer brandgefährlichen Mutprobe haben sich zwei 17-Jährige am Montagabend in Milbertshofen verabredet. Auf der Riesenfeldstraße nördlich des BMW-Werks rasten ein Münchner und ein Fürstenfeldbrucker in zwei Audis aufeinander zu. Wer zuerst ausweicht oder bremst, galt als Verlierer! Eine Konstellation, die ohnehin schon sehr speziell ist. Hinzu kommt nach Angaben des Polizeipräsidiums, dass der Münchner nicht einmal einen Führerschein besitzt. Und: Die beiden Jugendlichen saßen in Mietautos. Von wem sie die Schlüssel zu dem A4 und dem Q2 bekommen haben, ist laut der Ermittler noch unklar.

13 Zuschauer sehen sich die Mutprobe an

Fest steht: Die Mutprobe lief aus dem Ruder: Das Nachsehen hatte bei der Aktion, zu der es gegen 20.40 Uhr im Bereich der Riesenfeldstraße nördlich des Rings gekommen ist, ein 18-jähriger Zuschauer. Er wurde von dem Fahrer aus Fürstenfeldbruck angefahren, als dieser nach links auswich, um den Unfall vermeiden wollte. Die Folge beim 18-Jährigen: offener Beinbruch! Der junge Mann kam ins Krankenhaus. Die weiteren Zuschauer, die bei ihm standen, konnten sich mit einem beherzten Sprung hinter die dortige Leitplanke retten. Insgesamt geht die Polizei davon aus, dass sich 13 Personen die Mutprobe angeschaut haben.