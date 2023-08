„Erbärmlicher Gesundheitszustand“: Perserkatze leidet jahrelang

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Baby ist 13 Jahre alt und musste viel erleben. Er kam in das Tierheim München, nachdem er neun Jahre in einer Qualzucht leben musste.

München – Viele Hunde und Katzen landen im Tierheim, weil ihre Besitzer sich nicht mehr um sie kümmern können. Alter, Gesundheit, Familie. Es gibt viele Gründe für die Abgabe, aber oft hatte das Tier ein liebendes Zuhause für einige Zeit lang. Anders war es bei dem Kater namens Baby. Die Perserkatze stammt aus einer Qualzucht und wurde bei ihrer Ankunft bei den Pflegern in einem „erbärmlichen Gesundheitszustand“ gefunden, beschrieb das Tierheim München Baby.

Baby musste neun Jahre in Qualzucht leben. © Tierheim München

Name Baby Alter 13 Jahre Rasse Perser Fellfarbe Grau Kastriert Ja Geschlecht Männlich

Bruder verstorben: Baby hat viele körperliche Leiden

Baby ist mittlerweile 13 Jahre alt und wurde mit neun Jahren aus der Qualzucht befreit. Er und sein Bruder kamen 2019 in das Tierheim München wegen Unsauberkeit. Leider ist sein Bruder bereits verstorben. Die Lebenserwartung einer Perserkatze liegt zwischen zehn und 13 Jahren.

Perserkatzen werden stark auf Kurzköpfigkeit gezüchtet. Das führt zu einem großen, runden Kopf mit einer großen Nase, die das Atmen für das Tier erschwert. Die Bundestierärztekammer rät dringend von der Stupsnase bei Perserkatzen ab. Die gezüchteten Perserkatzen leiden oft unter Atemproblemen, Luftnot, Zahnfehlstellungen, stetig tränenden Augen und Augenentzündungen.

Die Qualzucht und der „erbärmliche“ Gesundheitszustand bei seiner Ankunft haben Spuren bei Baby hinterlassen. Es wurden Struvitsteine und eine chronische Augenentzündung beim ihm festgestellt. „Aufgrund seiner wirklich traurigen Vorgeschichte und da der arme Kerl nie gelernt hat, sauber zu sein, wird er wohl lebenslang unkontrolliert Urin und Kot absetzen“, erklärte das Tierheim München.

Perserkatzen: Alle Infos zu der beliebten Katzenrasse Daten: Gewicht: 7 kg

Größe: mittelgroß

Lebenserwartung: 10 - 13 Jahre Physische Merkmale: Flaches Gesicht (Brachycephalie)

Lange, dichte, seidige Felldecke Charakterliche Merkmale: Anhänglich und liebevoll

Unabhängig, neigt jedoch zur Faulheit Herkunft: Iran

Laut Tierheim ist Baby sehr sensibel und sucht deswegen ein ruhiges Plätzchen. Die Pfleger wünschen sich für Baby ein fürsorgliches Zuhause mit rücksichtsvollen Kindern. Kinder ab zehn Jahren sollten kein Problem für Baby darstellen. Die Perserkatze braucht eine aufwändige Fell-, Krallen- und Augenpflege. Sie benötigt regelmäßig Augentropfen. Interessenten können sich beim Tierheim München melden unter der Telefonnummer 089/921000825.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!