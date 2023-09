Bayern wohl vor letztem Hochsommer-Wochenende – Wie ist die Lage in München?

Von: Felix Herz

Pünktlich zum Wiesn-Start lässt der Sommer ein letztes Mal seine Muskeln spielen. Davor soll es aber nochmal recht kräftig gewittern.

München – Nach einer reichlich durchwachsenen Wetter-Woche scheint der Fahrplan für das anstehende Wochenende, das unter anderem den Anstich auf der Wiesn in München feiert, klar zu sein. Viel Sonne und hohe Temperaturen werden demnach dominieren – zuvor soll es aber nochmal gewittern.

Mit Gewittern ins letzte Sommer-Wochenende? In einer Region scheint das festzustehen

Am Freitag, 15. September, läuft der Sommer in Bayern langsam aber sicher nochmal warm. Zwischen 24 Grad im Süden rund um München und 25 Grad im Norden rund um Nürnberg soll das Thermometer im Tagesverlauf anzeigen. Doch es gibt ein großes Aber, zumindest für den Südwesten des Freistaats.

Kurz vorm Start ins Wochenende soll es in einer Region Bayerns nochmal ordentlich gewittern. Dann folgen die wohl letzten hochsommerlichen Tage des Jahres. (Symbolbild) © ZUMA Wire / IMAGO / ZOONAR / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Denn laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es dort ab Nachmittag und Abend nochmal recht ungemütlich werden. So heißt es vonseiten der Meteorologen im aktuellen Warnlagebericht: „Heute Nachmittag und Abend am westlichen Alpenrand einzelne Gewitter. Dabei lokal Starkregen zwischen 15 und 25 l/qm in der Stunde, kleinkörniger Hagel sowie Böen um 60 km/h.“

Sommer und Sonne am Wochenende: Die letzten richtig schönen Tage des Jahres

Spätestens ab Samstag, 16. September, kommt aber die Sonne in ganz Bayern nochmal richtig zur Geltung. Die pünktlich um 12 Uhr erfolgende Eröffnung des 188. Oktoberfestes soll von bestem Wetter begleitet werden. Im aktuellen wetter.net-Video auf YouTube zeigt Meteorologe Dominik Jung, dass am Samstag bayernweit die Temperaturen auf 25 Grad in der Landeshauptstadt und sogar 27 Grad im Norden des Freistaats klettern werden.

Am Sonntag, 17. September, gibt es dann laut wetter.net bei leichter Bewölkung im Süden 27 Grad und im Norden nochmal 30 Grad. Auch am Montag, 18. September, soll es nochmal ziemlich warm werden, doch hier machen sich die ersten dichteren Wolken breit, ehe am Dienstag, 19. September, auch wieder Schauer, Gewitter und der vorhergesagte Temperatursturz kommen. (fhz)

