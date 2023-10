„Eines der letzten dieser Art“: Zwei Münchnerinnen leben in historischem Juwel in Schwabing

Von: Isabel Winklbauer

Autorin und Musikerin Eva-Maria Bauer an ihrem Flügel. © Markus Götzfried

Die Musikerin Eva-Maria Bauer und ihre Frau haben ihr Leben in drei ganz speziellen Häusern verbracht. Eines davon steht in Schwabing und hat seit den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts so einiges gesehen: das Kunigundenhaus.

München - In der Kunigundenstraße wohnt es sich gut. Es herrscht städtische Ruhe, hinter den auf natürlich dressierten Vorgärten stehen sauber renovierte Ein- und Mehrfamilienhäuser. Nur an der Nummer 41 sieht alles ein bisschen uriger aus. In der mit Efeu bewachsenen Doppelhaushälfte im Villen-Stil wohnt die Musiktherapeutin und Autorin Eva-Maria Bauer zusammen mit ihrer Frau Margarethe Leube.

Bauer hat ein Buch geschrieben, in dem ihr Schwabinger Domizil eine von drei Hauptrollen spielt: „Drei alte Häuser und vielerlei Leben“. Wir sind zum Besuch in das literarisch gewordene Zuhause eingeladen – und werden mit Frauengeschichten mitten ins 20. Jahrhundert entführt.

„Vieles stammt noch aus dem Baujahr 1937“: Autorin schreibt Buch über ihre Häuser

„Unser Haus ist eines der zwei letzten dieser Art, die in der Straße überlebt haben“, sagt Bauer, während sie sich an ihren Steinway-Flügel im Wohnzimmer setzt. „Die anderen wurden alle abgerissen oder bis zur Unkenntlichkeit saniert. Ich wollte hier alles möglichst originalgetreu lassen, vieles stammt noch aus dem Baujahr 1937.“

Das Kunigundenhaus im Baujahr 1937, gesehen vom Haus gegenüber. © Archiv Eva Bauer

Somit erstreckt sich unter dem Klavier historisches Eichenparkett, der Flur mit dem Holztreppenhaus ist mit Sollnhofener Schieferplatten ausgelegt, im Bad hängt noch das große, formschöne Waschbecken vom Erstbezug. Ganz klar, die Gegend hier war „Bogenhausen light“, den großherrschaftlichen Villen nachempfunden, nur alles kleiner.

Historisches Haus an der Kunigundenstraße: Musikerin hat besondere Zeiten in Erinnerung

Doch es sind gar nicht so sehr die Materialien, an denen das Herz der Musikerin hängt, sondern die Erinnerungen an andere Zeiten, die in ihnen stecken. In der Kunigundenstraße wohnte einst nämlich auch die Autorin Christa Winsloe, Schöpferin des Theaterstücks Ritter Nérestan, das später als Mädchen in Uniform mit Romy Schneider und Lilli Palmer verfilmt wurde – eine Geschichte über lesbische Liebe, die für Eva-Maria Bauer und ihre Frau Margarethe besondere Bedeutung hat. „In Christa Winsloes Haus haben sich auch Erika Mann und Therese Giehse kennengelernt“, weiß Bauer. „Die Leute, die das Haus abgerissen und auf dem Grundstück neu gebaut haben, wussten das wahrscheinlich überhaupt nicht.“

In den 80er Jahren führte Bauer ein Frauen-Musikhaus in ihrem Domizil. © Archiv Eva Bauer

Neben dem Flügel liegt Bauers Buch über ihre drei Lebenshäuser, und passend dazu spielt sie jetzt eine Improvisation, die an La Palma denken lässt, wo eines der beiden anderen Häuser steht.



Kunigundenhaus in Schwabing: Vater von Eva-Maria Bauer kaufte es, um eine Praxis zu betreiben

Erst in den 60er-Jahren kaufte Bauers Vater, der lange Jahre Klinikchef im Schwabinger Krankenhaus war, das Kunigundenhaus,

um sich dort eine Praxis einzurichten. Patienten gingen jetzt ein und aus, dort, wo zwischen Wandteppichen heute Bauer Klavier spielt und Margarethe vom gelben Antiksofa aus lauscht. Bauer hatte damals ihr Zimmer im ersten Stock, lernte fürs Abitur und für die ersten Studiensemester in Tübingen, wo sie schließlich Margarethe kennen und lieben lernte …

Eva-Maria Bauer mit Ehefrau Margarethe. © Markus Götzfried

In den 80er-Jahren, als der Vater endgültig in Pension ging, richtete die Münchnerin schließlich ihre eigenen Therapieräume im Kunigundenhaus ein. „Seither haben hier immer nur Frauen gewohnt“, freut sie sich. „Wir haben oft auch eines der Zimmer an junge Damen vermietet. Und vor allem haben hier viele Frauen musiziert, frei und kreativ.“ Das nächste Konzert ist schon in Planung.

