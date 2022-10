Eingang mit Kunst-Öl beschmiert: Klima-Aktivisten blockieren BlackRock-Sitz am Lenbachplatz

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Kunstöl und Kohle: Die Aktivisten am Eingang des BlackRock-Hauses. © Markus Götzfried

Sie kritisieren gegen die Abholzung des Regenwaldes und Investitionen in fossile Energien. Klima-Aktivisten haben am Lenbachplatz das Gebäudes des globale agierenden Finanzverwalters BlackRock besetzt. Rund 60 Polizisten sind im Einsatz

Sie kämpfen für das Klima und deshalb gegen Investitionen in fossile Energie: Aktivisten der Gruppen „Scientist Rebellion“ und „Debt for Climate“ haben am Dienstag den München-Sitz des Unternehmens BlackRock besetzt. Dem weltgrößten Finanzverwalter wird vorgeworfen, in klimaschädliche Unternehmen zu investieren. Firmen, die für die Abholzung des Regenwaldes verantwortlich sind. Und Firmen, die den Kohleabbau vorantreiben. Um darauf hinzuweisen, haben 28 Aktivisten am Nachmittag das BlackRock-Haus am Lenbachplatz gestürmt.

Die Polizei ist mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. © Götzfried

„Einige drangen in das Gebäude ein, zwölf klebten sich fest“, erklärt Scientist-Rebellion-Sprecher Kyle Topfer. „Zwei weitere führten eine Performance mit Kunstöl durch, um auf die tödlichen Konsequenzen der Investitionen in fossile Energieträger für den globalen Süden hinzuweisen.“ Was das bedeutet, wurde auch am Eingang deutlich: An den Scheiben und am Boden klebte das Kunstöl, überall lag Kohle.

„Ich bin hier, weil Gewaltlosigkeit die Macht hat, die unbequemste Wahrheit aufzudecken: Wenn wir nicht aufbegehren, wird alles, was wir lieben, unmittelbar von unserem Wirtschaftssystem zerstört werden“, sagt der Aktivist Mauricio Misquero, der Physiker sowie Mathematiker ist und einen Doktor-Titel trägt. Dass die Aktion ohne Gewalt ablief, bestätigt die Polizei. Sie rückte mit 60 Beamten am Lenbachplatz an. Bei dem Großeinsatz wurde der Kleber bei den Personen gelöst, die sich im und vor dem Gebäude positioniert hatten. Dabei sei laut des Präsidiums kein Widerstand geleistet worden. Danach wurde die Blockade am Gebäude aufgelöst. Den Aktivisten sei ein Grünstreifen in der Nähe zugewiesen worden, auf dem sie ihren Protest fortführen konnten. Gegen einige von ihnen gibt es Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs.