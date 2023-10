Eichhörnchen gerettet: Nager war in einem Café in Laim eingeschlossen - und kam von selbst nicht mehr raus

Von: Lisa Metzger

Ausflug in Café endet hinter Glas: In München wurde ein Eichhörnchen versehentlich in einem Café eingesperrt. Die Feuerwehr rettete das Tier. © Berufsfeuerwehr München

Zu einem tierischen Einsatz musste die Feuerwehr München ausrücken. Grund: Ein Eichhörnchen hatte sich in eine unglückliche Situation gebracht.

München - Einen Moment nicht aufgepasst und schwups – schon war das kleine rote Eichhörnchen in ein Stehcafé in der Lautensackstraße gehuscht. Unbemerkt, offenbar auch von dem Inhaber des Cafés. Denn zum Unglück des kleinen Nagers wurde das Café ab- und das Eichhörnchen damit eingesperrt.

Pelziger Gast im Münchner Café

Erst aufmerksame Passanten hatten bemerkt, dass sich in dem abgeschlossenen Café etwas bewegt und dann überraschend ein Eichhörnchen entdeckt, das es sich auf dem Stehtisch gemütlich gemacht hatte. Da die Passanten davon überzeugt waren, dass das Tier eingesperrt war, riefen sie die Feuerwehr.

Feuerwehr rettet Eichhörnchen mit Spezialgerät

Diese rückte mit einem kleinen Fahrzeug an. Ein kurzer Blick der Helfer bestätigte die Vermutung der Passanten, dass das Tier nicht freiwillig dort drin festsaß. Die Retter versuchten zunächst den Inhaber des Geschäfts zu erreichen. Als dieser nicht an sein Telefon ging, kontaktierten sie die umliegenden Nachbarn, in der Hoffnung, jemand könnte ihnen Zugang zum Café verschaffen. Das war allerdings nicht der Fall. Die Feuerwehr musste schwerere Geschütze auffahren: Mit Spezialgeräten gelang es den Einsatzkräften schließlich eines der großen Fenster zu öffnen. Ein Fluchtweg war geschaffen – und den nahm das kleine Nagetier auch dankend an.

„Einsätze mit Tieren haben wir immer wieder“, sagt Stefan Kießkalt, Pressesprecher der Stadt München. „Sowas ist schon nett“ und bringe auch erfahrene Feuerwehrkräfte immer wieder zum Schmunzeln.

