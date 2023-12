Weil Unbekannte den Notruf drückte: Drei Erwachsene und ein Kind in Münchner Aufzug eingesperrt

Von: Felix Herz

Drei Menschen wurden in einem Münchner S-Bahn-Bahnhof im Aufzug eingeschlossen, nachdem eine Unbekannte den Notruf auslöste. (Symbolbild) © CHROMORANGE / IMAGO

Die Frau wollte womöglich den Rufknopf drücken, löste jedoch den Notruf aus und verschwand mit ihrem gehbehinderten Begleiter.

München – In einem Münchner S-Bahn-Bahnhof wurden drei Personen in einem Aufzug gefangen eingesperrt. Dies geschah, nachdem eine unbekannte Person den Notrufknopf von außen betätigt hatte. Eine Sprecherin der Bundespolizei vermutete am Dienstag, 12. Dezember, dass die Frau möglicherweise den darunter befindlichen Rufknopf betätigen wollte. Sie drückte jedoch die Scheibe des Notrufs ein und löste diesen aus. Danach verschwand sie mit ihrer gehbehinderten Begleitung.

Dreiviertelstunde gefangen: Drei Erwachsene und ein Kind stecken im Aufzug fest

Drei Erwachsene und ein Kind waren am Montag im Aufzug gefangen. Sie mussten etwa 45 Minuten in dem Lift ausharren. Erst dann konnten sie von der Feuerwehr gerettet werden.

Die Bundespolizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen aufgenommen. Über das Alter und das Geschlecht der Beteiligten konnten die Ermittler keine Angaben machen, da von der Polizei keine Personalien aufgenommen worden waren. (fhz)

Der Redakteur Felix Herz hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.