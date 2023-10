„Sind auf den Schlussmetern“: Einigung im Fall Schuhbeck steht bevor, Star-Koch darf Mietwohnung wohl behalten

Räumungsprozess abgesetzt

+ © People Picture /Jens Hartmann Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © People Picture /Jens Hartmann

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Thieme schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Erfolg für Alfons Schuhbeck: Der Star-Koch darf seine Mietwohnung wohl behalten. Monatelang hatte der Vermieter ihn per Klage unter Druck gesetzt, doch während Schuhbeck im Gefängnis sitzt, steht die Einigung nun kurz bevor.

München - Wie es mit seiner Privatwohnung weitergeht: Das kann Alfons Schuhbeck (74) momentan nur hinter Gittern verfolgen. Seit mehr als acht Wochen sitzt der frühere Star-Koch wegen Steuerhinterziehung in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech - insgesamt muss er drei Jahre und zwei Monate absitzen.

Doch währenddessen gibt es weiterhin Streit vor Gericht: Sein Vermieter hat Alfons Schuhbeck auf Räumung der Wohnung am Platzl verklagt. Seit Jahren hat Schuhbeck diese gemietet, zuletzt offensichtlich aber zu wenig gezahlt. Deshalb zog die Messerschmitt Stiftung vor das Amtsgericht. Was gleichzeitig auch heißt: Es kann rein formal nur um maximal 5000 Euro Streitwert gehen.

München: Schuhbeck hatte Mietschulden - deshalb klagte sein Vermieter

Bereits im Mai und August sollte der Fall verhandelt werden, beide Male wurde er aber verschoben. Für morgen stand ein weiterer Termin im Raum. Dieser wurde aber „mit richterlicher Verfügung vom heutigen Tag auf Antrag beider Parteien aufgehoben“, sagt Gerichtssprecher Dr. Martin Swoboda. Und: „Eine neue Terminierung ist nicht erfolgt.“

Der Hintergrund: „Es wurde noch keine Einigung erzielt. Wir sind noch in der Klärung“, stellt Schuhbeck-Anwalt Markus Hennig klar. Das Verfahren sei damit noch nicht abgeschlossen. „Aber wir sind auf den Schlussmetern des Vergleichs.“ Schuhbeck und die Messerschmitt-Stiftung werden sich in Kürze also außergerichtlich einigen. „Wir sind zuversichtlich“, sagt Hennig. Und: „Das Finanzielle spielt nicht die wichtigste Rolle.“ Die Mietforderungen an Alfons Schuhbeck seien „weitgehend ausgeglichen“.

Prozess um Alfons Schuhbeck: Außergerichtlicher Vergleich steht kurz vor Abschluss

Doch warum hat sich der Fall über Monate hingezogen? Zunächst musste Schuhbecks Inhaftierung und danach die Privatinsolvenz geklärt werden. Parallel lief auch noch eine weitere Klage der Messerschmitt Stiftung, die den Gewürzladen am Platzl betraf - auch dort kam es zum Vergleich, ob die Stiftung längst die rechtliche Handhabe hatte, den Laden räumen zu lassen. Doch am Ende stand das Ergebnis: Der Gewürzladen darf bleiben, ebenso die Mitarbeiter.

So wird es nun wohl auch mit Schuhbecks Mietwohnung laufen, die er aller Voraussicht nach behalten darf. In etwa einer Woche wird das Ergebnis von den beiden Streitparteien verkündet werden.