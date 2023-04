Lauter Knall schreckt Anwohner im Münchner Norden auf: Retter erwartet Trümmerfeld

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein lauter Knall löste eine Vielzahl von Notrufen im Norden von München aus. Die Feuerwehr reagierte mit einem Großeinsatz – und fand ein Bild der Verwüstung vor.

München – Gegen 15 Uhr war in der Umgebung der Parlerstraße im Norden von München (Harthof) ein lauter Knall zu hören. Anwohner wählten den Notruf und berichteten von einer Explosion in einer Wohnung eines mehrstöckigen Wohnhauses. Die Feuerwehr München reagierte aufgrund der Vielzahl der Anrufe und der Meldelage mit einem Großeinsatz.

Anwohner berichten von Explosion – Großeinsatz folgt

In einer Wohnung in der Parlerstraße im Norden von München kam es zu einer Verpuffung. © Thomas Gaulke

Eine hohe Anzahl an Rettern von Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Zerstörung. Trümmerteile lagen vor dem Haus verstreut herum, Fenster und Türen waren geborsten, erhebliche Schäden an dem Wohnhaus zu erkennen. Eine Erdgeschosswohnung stand in Flammen.

Brand schnell gelöscht – Schwerverletzter erstversorgt

Die Feuerwehr startete sofort mit den Löschmaßnahmen – mit schnellem Erfolg. Der Brand war binnen zehn Minuten gelöscht, berichtet die Feuerwehr München in einer aktuellen Mitteilung. Notärzte und Rettungsdienst versorgten zeitgleich einen 47-Jährigen, der sich wohl zum Zeitpunkt der Verpuffung in der Wohnung befunden hatte. Der Mann wurde schwerverletzt in eine Münchner Klinik gebracht.

Bild der Zerstörung nach Verpuffung in Münchner Wohnung: Ursache ein großes Rätsel

Experten begutachteten die Schäden am Gebäude. Eine Ursache für die Verpuffung konnten sie nicht finden. Der Schaden ist aber so überschaubar, dass die restlichen Bewohner nach einigen Sicherungsmaßnahmen der Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Nun ist es an der Polizei, die Ursache für den ominösen Knall mit seinen gravierenden Folgen zu finden. Die Ermittlungen wurden noch am Dienstagnachmittag aufgenommen.

