Notruf von Passanten: Kornfeld gerät in Brand – Münchner Feuerwehr im Einsatz

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Nicht „das Bett im Kornfeld“ habe gebrannt, so die Münchner Feuerwehr in Anlehnung an einen Jürgen-Drews-Hit. Stroh hatte auf dem Feld Feuer gefangen.

München - „Am Samstagabend hat nicht das ‚Bett im Kornfeld‘ gebrannt, es war das Stroh eines teilweise abgeernteten Kornfeldes“, berichtet die Feuerwehr München in einer Pressemitteilung am Sonntag, 23. Juli. Die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr konnten den Brand in Lochhausen schnell zusammen unter Kontrolle bringen und ablöschen.

Ein Kornfeld geriet in München in Brand. © Berufsfeuerwehr München

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Kornfeld in München gerät in Brand: Feuerwehr schnell zur Stelle

Zuvor hatten mehrere Passanten der Integrierten Leitstelle Rauch und Feuer auf einem Kornfeld gemeldet, wie es in der Pressemitteilung heißt. „Eine Fläche größer, 100 m² und nach Süden ausbreitend“, so die Feuerwehr weiter. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit zwei Schnellangriffsrohren im Verbund mit altehrwürdigen Feuerpatschen. Personen wurden nicht verletzt, auch der Schaden hielt sich in Grenzen, heißt es abschließend. (kam)

Highlights der Isar-Metropole: Münchens bekannteste Sehenswürdigkeiten und ihre Vorzüge Fotostrecke ansehen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.