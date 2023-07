Schusswaffe in Haidhausen: Polizisten vor Ort im Einsatz – Mann in psychiatrischer Einrichtung untergebracht

Von: Adriano D'Adamo

Der Träger einer Schusswaffe am Orleansplatz wurde von der Polizei München sichergestellt. Der Mann wurde daraufhin medizinisch und psychisch versorgt.

München – Am Freitagvormittag (30. Juni) gingen mehrere Mitteilungen bei der Polizei München ein, die besagten, dass eine Person mit einer Schusswaffe im Bereich des Orleansplatzes im Stadtteil Haidhausen gesichtet wurde. Angesichts der unklaren Lage wurden mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort entsandt.

Waffe sichergestellt: Münchner in psychatrische Eintrichtung eingewiesen

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte schließlich ein 21-jähriger Mann mit Wohnsitz in München festgestellt werden, bei dem es sich um die gesuchte Person handelte. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde eine PTB-Waffe entdeckt, die von den Beamten sichergestellt wurde. Bei PTB-Waffen handelt es sich um Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffen. PTB steht für die Physikalisch-Technische-Bundesanstalt, die ein Prüfsiegel für diese Art von Schusswaffen verteilt.

Aufgrund einer leichten Kopfverletzung wurde der 21-Jährige in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Anschließend wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Der Mann wird nun wegen Bedrohung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden vom Kommissariat 26 der Kriminalpolizei München, das für Körperverletzungsdelikte zuständig ist, durchgeführt.

