Eiskugel in München teurer als Italien: Ranking zeigt die Preise in Europa und Deutschland

Münchner müssen durchschnittlich mehr für eine Kugel Eis ausgeben als der Rest Deutschlands. Das zeigte ein Ranking auf und verglich die Preise pro Kugel in Deutschland und Europa.

München – Schokolade, Vanille, Erdbeere. Das Eis gehört zum Sommer dazu und besonders an heißen Tagen freuen sich viele über einen Besuch zu einer Eisdiele. Die Besuche werden aber für Münchner immer teurer. Der Reiseanbieter weloveholidays stellte ein Ranking für die teuersten Städte und Länder in Bezug auf den Preis pro Eiskugel auf – und München befindet sich weit oben auf der Liste.

München teuerste Eis-Stadt Deutschlands: Günstigstes Eis gibt es in Wuppertal

Deutschland schneidet im Ranking vergleichsweise gut ab. Laut dem Reiseanbieter kostet eine Eiskugel in der Bundesrepublik durchschnittlich „nur“ 1,50 Euro. München liegt mit Vergleich über dem deutschlandweiten Preisniveu. In der Landeshauptstadt kostet eine Kugel Eis im Durchschnitt 2,03 Euro und nimmt damit den deutschen Spitzenplatz im Ranking mit dem teuersten Preis pro Eiskugel ein.

Die vergleichsweise günstigste Eiskugel gibt es in Wuppertal. Dort kostet eine Eiskugel im Schnitt nur 1,37 Euro und liegt damit unter dem deutschlandweiten Niveau. Laut dem Reiseanbieter soll aber auch der Preis pro Eiskugel in Deutschland in den nächsten fünf Jahren auf 1,72 Euro ansteigen. Im europaweiten Vergleich herrscht in Deutschland das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Eiskugeln.

Portugal zahl am meisten für Eis: Gelato in Italien günstiger als in München

Auf dem deutschen Platz zwei landet Stuttgart mit 1,87 Euro pro Kugel und das Treppchen vollendet Frankfurt am Main mit 1,80 Euro pro Kugel. In Spanien, Frankreich oder Europa liegt der Preis pro Eiskugel zwischen drei uns vier Euro. München muss durchschnittlich mehr Geld für Eis ausgeben, als das Herkunftsland des Gelatos. In Italien müssen Eisliebhaber im Schnitt nur 2,00 Euro zahlen – ganze drei Cent weniger als in München.

Das teuerste Eis gibt es aber in Portugal. Dort kostet die Eiskugel im Schnitt 2,50 Euro. Der Preis soll aber in den nächsten fünf Jahren auf 3,70 Euro ansteigen – mehr als das doppelte vom prognostizierten Preis pro Eiskugel in Deutschland.

