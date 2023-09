ELEMENTS – kein Trainig wie das andere

Mit ELEMENTS fit für die Wiesn

Freudensprünge Richtung Wiesn: Mit der richtigen Vorbereitung sind Sie fit bis in die frühen Morgenstunden © Elements

Am 16. September heißt es wieder „O‘zapft is!“ Höchste Zeit also, sich für die Wiesn in Form zu bringen. Dirndl und Lederhosen müssen schließlich sitzen.

Während bei den Damen besonders das Dekolleté in Szene gesetzt werden will, sollen aus den Lederhosen der Herren die strammen Wadl blitzen. Mit unseren Wiesn-Workouts steht einer guten Figur beim Massstemmen, Hau den Lukas & Co. garantiert nichts mehr im Wege. Yara Pastrelli Kamada, Leiterin Group Fitness bei ELEMENTS, macht Sie fit für die Wiesn.

Wiesn Workout für die Madeln bei ELEMENTS

Yara Pastrelli Kamada erklärt, wie es mit der Dirndl-Figur durch gezieltes Training klappt: „Meist sind es die einfachen Übungen, die die größten Effekte erzielen, beispielsweise klassische Liegestütze. Diese sind an jedem Ort durchführbar und bewirken wahre Wunder für straffe Arme und Brust.“ Anfänger machen die Liegestütze auf den Knien, Fortgeschrittene auf den Zehenspitzen.

„Und – obwohl mittlerweile mit einem Augenzwinkern belächelt – erfüllt das klassische Bauch-Beine-Po-Training seinen Zweck. Im Fitnessstudio empfehle ich außerdem das Bankdrücken und den Butterfly. Die Geräte halten, was sie versprechen und bringen Sie Ihrem Traum-Dekolleté näher“, so Yara Pastrelli Kamada. Zusätzlich sollten die Waden an das Stehen und Gehen mit hohen Schuhen gewöhnt werden. Sie wollen doch nicht beim Schlendern durch die Feststände umknicken. Einfaches Fersenheben am Boden mit Hanteln oder Kettlebells in den Händen bereitet die Muskulatur auf lange Abende vor.

Wiesn-Workout bei ELEMENTS für die Burschen

Ob Burschen oder Madel – Elements sorgt für Wiesn-kompatible Fitness. © Elements

Bei den Männern liegt der Fokus neben dem Bizeps, der sowieso ganzjährig Trainingsschwerpunkt ist, vor allem auf der unteren Körperhälfte. Die Rede ist von strammen Waden und einem knackigen Po. Was bei den Damen hilft, wirkt ebenso bei den Burschen. Also ran ans Wadenheben am Boden mit Hanteln bzw. Kettlebells oder am speziell dafür entwickelten Trainingsgerät im Fitnessstudio. Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, wie Kniebeugen oder Ausfallschritte, trainieren neben den Waden

auch hervorragend den Po. Effektiv sind hier Kraftgeräte wie die Beinpresse oder das Squat Rack für Kniebeugen mit der Langhantel.

ELEMENTS – kein Trainig wie das andere

Alle ELEMENTS Fitnessstudios bieten darüber hinaus eine breite Auswahl an weiteren Geräten wie zum Beispiel die Ab- und Adduktorenmaschine, den Treppensteiger (Stairmaster) mit einstellbaren Geschwindigkeiten und Widerständen oder den Glute Builder zur Stärkung des großen Gesäßmuskels. Ein abschließender, gutgemeinter Rat von Yara Pastrelli Kamada: „Am besten ist es, sich auf die klassischen Übungen zu besinnen. Diese sind meistens viel zielführender als die vermeintlich „spektakulären“ Übungen, die wir aus vielen Internetvideos kennen. Die ausgebildeten Fitness-Trainer helfen Ihnen bei der Übungsauswahl gerne weiter.“

Allgemein gilt: Bei Fragen oder benötigten Tipps sprechen Sie immer einen Trainer in den Studios an. Die persönliche Betreuung ist bei ELEMENTS selbstverständlich und die Trainer stehen Mitgliedern und Gästen jederzeit mit Ratschlägen zur Seite. Ob im gemeinsamen Kurstraining, mit Rund-um-Betreuung beim Personal Training oder in Eigenregie – so werden Sie nicht nur zur Wiesn fit!

