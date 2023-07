„Unsägliches Verhalten“: Eltern rasten bei Fußballturnier aus

Von: Nina Bautz

Ein Fußballplatz des ESV München. Auf dessen Gelände gerieten Eltern aneinander. © Markus Koenigsbeck/ESV München

Ein friedliches Fußballturnier zwischen Kindern von Fußballvereinen aus München und Umgebung geriet am vergangenen Sonntag völlig außer Kontrolle. Aber nicht wegen der Spieler, sondern wegen deren Eltern.

Es begann mit einer Meinungsverschiedenheit, dann hagelte es Beleidigungen, bis es am Ende zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Schon wieder sind Eltern bei einem Fußballspiel von Kindern ausgerastet – in diesem Fall am Wochenende auf dem Platz des ESV München. Das Spiel wurde abgebrochen, sogar die Polizei rückte an!

Laut den beteiligten Vereinen soll sich der Vorfall zwischen Eltern der FT Gern und des TSV Eintracht Karlsfeld bei einem U-10-Turnier von vorwiegend acht- und neunjährigen Kindern ereignet haben. Aus Karlsfeld heißt es, es sei wohl zu heftigen Beleidigungen zwischen einem Gerner Vater und zunächst einem Karlsfelder Trainer gekommen. Dann habe es offenbar eine Watschn in Richtung eines Karlsfelder Spielervaters gegeben – und schließlich ein Gerangel. Wer sich genau was zu Schulden hat kommen lassen: Das sollen ein Sportgericht und eventuell auch zivile Gerichte klären.



In einem sind sich alle Parteien einig: dass solche gewaltsamen Aktionen auf dem Spielfeld keinen Platz haben. „Wir verurteilen als Verein solche Vorfälle absolut, das hat mich schockiert“, sagt Michael Franke von der FT Gern. Der Verein entschuldige sich beim Turnierveranstalter und allen unbeteiligten Kindern und Erwachsenen. „Das ist ein gesellschaftliches Problem – aber wir als Verein können klare Grenzen setzen.“



„Wir erleben öfter ein solch unsägliches Verhalten von Eltern. Das passiert leider in allen Vereinen“, sagt Michael Lang, Fußball-Abteilungsleiter beim TSV Eintracht Karlsfeld. „Das ist sehr, sehr unschön – und unfair den Kindern gegenüber.“ Er entschuldige sich für den Teil der Verantwortung, den Beteiligte seines Vereins trügen.