Wohlfühlen und Wellness im Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee

Genießen Sie ein paar entspannte Tage alleine oder mit Ihren Liebsten im Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee. © Alpenhotel Kitzbühel

Seit Dezember 2021 kann man im Alpenhotel Kitzbühel entspannt Urlaub machen. Wohlfühlen und Wellness wird am Ufer des Schwarzsees groß geschrieben.

Die einzigartige Lage des Alpenhotels Kitzbühel mit einem direkten Zugang zum Schwarzsee inklusive beeindruckendem Bergpanorama spricht für sich. Dass zahlreiche Wanderwege und Skigebiete nicht weit entfernt sind, dürfte Winterurlauber ebenso begeistern wie Hundeliebhaber der Seerundwanderweg unmittelbar vor der Haustür. Wer gerne Shoppen geht, wird sicherlich in der legendärsten Stadt der Tiroler Alpen fündig. Aber das Alpenhotel Kitzbühel hat noch viel mehr zu bieten.

Mit direktem Zugang zum Schwarzsee und Panoramablick auf die Tiroler Alpen bietet das Alpenhotel Kitzbühel die perfekte Kulisse für Ihren Winterurlaub. © Alpenhotel Kitzbühel

Alpine Tiroler Charakteristika und moderner Lifestyle vereint in der Architektur und im Design des Alpenhotels Kitzbühel

Die Architektur und das Design des Alpenhotels Kitzbühel vereinen modernen Lifestyle mit typischem Tiroler Flair. Natürliche Materialien, exklusive Textilien und edle heimische Hölzer sorgen für eine unvergleichliche Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Winterurlaub in Kitzbühel. Durch die zweistöckigen Panorama-Fensterfronten mit großzügigen Loungebereichen können Sie den beruhigend schönen Ausblick auf den Schwarzsee und die angrenzende Flora und Fauna noch intensiver und klarer erleben. Das äußerst hochwertige und gleichzeitig schlicht gehaltene Interiordesign unterstreicht zusätzlich die idyllische Aussicht, die die Suiten in den Lodges des Alpenhotels Kitzbühel so einzigartig macht.

Das Interiordesign des Alpenhotels Kitzbühel vereint modernen Lifestyle mit Tiroler Flair. © Christian Woeckinger/Alpenhotel Kitzbühel

Außerdem verfügt jede Suite der Lakeside Lodge über eine großräumige Panorama-Sauna mit angrenzender Wellnessdusche. Für Hundebesitzer empfiehlt sich eine Gartensuite im Erdgeschoss. Diese beinhalten eine angegrenzte Seewiese für noch mehr Privatsphäre und einen entspannten Winterurlaub mit dem Vierbeiner.

Genießen Sie die traditionelle und mediterrane Kulinarik im Alpenhotel Kitzbühel

Das neue à la carte Restaurant des Alpenhotels Kitzbühel begeistert direkt am Steg des Schwarzsees. Getreu dem Motto „Tradition trifft Moderne“ dürfen neben österreichischen Spezialitäten und mediterran angehauchten Gerichten auch trendige Kreationen nicht fehlen. Ein Highlight für Freunde guter Tropfen ist der edle Weinkeller im Alpenhotel Kitzbühel.

Eine wahre Oase mit Saunen, Infinity-Pool und Wellnessprogramm lädt im Alpenhotel Kitzbühel zum Entspannen ein

Gäste im Alpenhotel Kitzbühel sollen zur Ruhe kommen und sich von Kopf bis Fuß wohlfühlen. Das dürfte in der über 1.300m² großen Wellness-Oase mit Infinity Pool, Saunalandschaft, Dampfbad, Infrarotkabine, Fitnessraum und Sonnendeck mit erfrischender Seebrise nicht besonders schwerfallen.

Genügend Raum zum Entspannen bietet die 1.300m² große Wellness-Oase im Alpenhotel Kitzbühel. © Alpenhotel Kitzbühel

Ein ganz besonderes Highlight ist die SeeSauna mit direktem Blick auf den Schwarzsee.

Kontakt

Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee GmbH

Seebichlweg 37a

6370 Kitzbühel am Schwarzsee/Tirol

Telefon: +43 5356 64254-0

Telefax: +43 5356 64254-333

E-Mail: info@alpenhotel-kitzbuehel.at

www.alpenhotel-kitzbuehel.at