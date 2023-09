Er brach alleine zu einer Bergtour auf: Münchner wird vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Von: Felix Herz

Der 73-jährige Jingshui Zhang brach am Donnerstag, 21. September, alleine zu einer Bergtour auf. Er kehrte jedoch nicht nach Hause zurück und wird vermisst. © Polizei München

Ein 73-jähriger Münchner brach am Donnerstag alleine zu einer Bergtour auf, kam jedoch nicht mehr nach Hause. Nun bittet die Polizei um Hilfe.

München – Am Donnerstag, 21. September, brach Jingshui Zhang von seinem Zuhause in München aus alleine zu einer Bergtour auf. Von dieser kehrte er aber nicht heim. Am Samstag, 23. September, veröffentlichte die Münchner Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 73-Jährigen.

73-Jähriger aus München vermisst: Er kam nach Bergtour nicht mehr nach Hause

Warum der 73-Jährige nicht mehr nach Hause kam, ist derzeit unklar. Die Polizei geht gegenwärtig laut Pressemitteilung von einem Unfallgeschehen aus – Hinweise auf ein Gewaltverbrechen lägen demnach nicht vor. Immerhin gibt es laut Polizei Anhaltspunkte, wonach der Senior zuletzt im Süden Bayerns unterwegs war: „Es bestehen Hinweise, dass er sich im Bereich der Bergstation Kreuzeckbahn, Bereich Garmisch-Partenkirchen, zuletzt aufgehalten hat.“

Mit einem öffentlichkeitswirksamen Vermisstenaufruf wendet sich die Polizei München nun an die Bevölkerung. Im Rahmen dessen wurde eine detaillierte Personenbeschreibung veröffentlicht:

Person : Jingshui Zhang, 73 Jahre alt, geboren 1950 in China

: Jingshui Zhang, 73 Jahre alt, geboren 1950 in China Aussehen : 160 Zentimeter groß, schlank, kurze graue Haare

: 160 Zentimeter groß, schlank, kurze graue Haare Bekleidung : Weinrotes Langarm-Shirt, weißes ärmelloses Unterhemd, lange hellbeige Stoffhose, beiger Wanderhut, Marke Jack-Wolfskin, schwarz-blaue Wanderschuhe, Marke Scarpa

: Weinrotes Langarm-Shirt, weißes ärmelloses Unterhemd, lange hellbeige Stoffhose, beiger Wanderhut, Marke Jack-Wolfskin, schwarz-blaue Wanderschuhe, Marke Scarpa Mitgeführte Gegenstände: Klettersteigset, dunkelblauer/schwarzer Rucksack, Marke: Jahnsport, grauer Helm, Marke: POC, im Rucksack evtl. schwarzes T-Shirt, kurze schwarze Hose

Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe: Wer kann Angaben machen?

Die Polizei bittet nun alle Personen, die entweder Angaben zum Aufenthaltsort des 73-Jährigen machen können oder wissen, welchen Wanderweg er genommen hat, ihn dabei vielleicht sogar gesehen haben, die Polizei zu kontaktieren. Die Nummer des Polizeipräsidiums München lautet: 089/2910-0. Alternativ kann ein Online-Formular genutzt werden – hier der Link. (fhz)

