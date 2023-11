Er wollte seine Frau vergewaltigen und töten: Horror-Ehemann festgenommen

Von: Nadja Hoffmann

Über Monate hat ein Marokkaner seine deutsche Frau angegriffen und massiv belästigt. Nun fand der Psychoterror des 34-jährigen seinen traurigen Höhepunkt.

„Ich werde Dich umbringen“: Der 34-jährige Horror-Ehemann, der jetzt hinter Gitter gewandet ist, ließ keinen Zweifel an seinen Absichten. Seit dem Sommer hat er das Leben seiner Gattin zur Hölle gemacht. Schon damals erhielt er laut der Polizei ein gerichtlich veranlasstes Kontaktverbot. Doch das interessierte den Afrikaner wenig. Seinen Anfang hat das Drama bereits im vergangenen Juli genommen. Damals griff der Mann seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Berg am Laim an. Die 47-Jährige konnte sich zu einem Nachbarn retten und erstattete Anzeige gegen den Gewalttäter. „Von August bis Anfang Oktober kam es immer wieder zu Verstößen gegen die Schutzanordnung“, heißt es aus dem Präsidium. Drei Mal stellte der Mann in dieser Zeit seiner Frau nach.

Stalker bricht in Wohnung ein

Am Dienstag eskalierte das Stalking dann komplett. Als die Münchnerin den gemeinsamen, siebenjährigen Sohn zur Bushaltestelle brachte, sprang der Marokkaner an der Thomas-Hauser-Straße plötzlich aus einem Gebüsch. Als er sich aufdrängte, erinnerte ihn die Ehefrau an das Kontaktverbot und ging schnellstens weg. An der Haustür gab es dann aber den nächsten Schock für sie. Der Zugang zur Wohnung war aufgebrochen. Drinnen wartete schon der Stalker auf die 47-Jährige. Er drohte, sie zu vergewaltigen und umzubringen. Laut der Polizei bat er gleichzeitig aber auch um ein Gespräch. Die Frau musste wieder zu einem Nachbarn flüchten. Die alarmierte Polizei nahm den Horror-Ehemann dann fest. Bei sich hatte er das Handy seiner Frau Inzwischen hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Afrikaner erlassen.