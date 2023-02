Münchner reist ins Erdbebengebiet, um zu helfen: „Alle sind fix und fertig, aber die Leute brauchen uns“

Von: Lukas Schierlinger

Yasar Yilmaz schildert eindrücklich, wie dramatisch die Lage vor Ort ist. Der Streetworker aus München ist auf dem Weg in die türkisch-syrische Erdbebenregion.

München/Hatay - „Die Straßen sind gesperrt, keiner kommt mehr durch“, berichtet Yasar Yilmaz. „Wir haben die letzten zwei Tage nicht geschlafen, alle sind fix und fertig.“ Gerade sitzt der gebürtige Münchner in einem Bus, der Kurs auf die Provinz Hatay an der türkisch-syrischen Grenze nimmt, als unsere Redaktion ihn erreicht. Nach der verheerenden Erdbebenkatastrophe ist inzwischen von über 5000 Todesopfern die Rede, zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Wetterkapriolen erschweren die Rettungsarbeiten, viele Häuser sind einsturzgefährdet.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Streetworker aus München will vor Ort unterstützen

In einer mit Sanitätern, Ärzten und Feuerwehrleuten besetzten Militärmaschine ist der Streetworker aus Ramersdorf am Montag spontan in die Türkei geflogen, um zu helfen. Nun geht es weiter in die direkt betroffenen Gebiete. „Wir haben viele Sachen dabei“, sagt Yilmaz in einem Video, das er aus dem Bus aufgenommen hat. Gefragt sind unter anderem Hämmer und Schaufeln. „Damit wir direkt eingreifen können, nachdem wir angekommen sind“, erklärt der Münchner. Hilfsgüter wie Windeln, Decken oder Konserven wurden bereits mit Lastwagen in die Krisenregionen geliefert.

Einsatzkräfte suchen weiter nach Verschütteten, Yasar Yilmaz (li.) will vor Ort unterstützen. © Screenshot/imago/ITAR-TASS

Die beschwerliche Reise macht Yilmaz und seinen Mitstreitern zu schaffen, doch Aufgeben ist keine Option: „Die Leute brauchen uns jetzt.“ Als Gründer der Hilfsorganisation „Just Love“ sei er bereits in Bangladesch, Ostafrika und Palästina gewesen, sagt Yilmaz. „Aber eine Naturkatastrophe von solchem Ausmaß habe ich noch nie erlebt.“ Über seinen Instagram-Kanal informiert der Münchner seine Follower über die beschwerliche Reise in die Grenzregion. Dort hat er auch einen Spendenlink hinterlegt. Weitere Optionen, Erdbebenopfer effektiv zu unterstützen, haben wir für Sie zusammengefasst.

Münchner bittet um Spenden für Erdbebenopfer: „Jede Hilfe ist willkommen“

Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan hat inzwischen den Notstand für Teile der Türkei ausgerufen. Wie die Tageszeitung Hürriyet berichtete, soll dieser in zehn Städten für drei Monate gelten. Schulen in den betroffenen Gebieten sollen bis zum 20. Februar geschlossen bleiben. „Wir stehen vor einer der größten Katastrophen in unserer Geschichte“, gab Erdogan zu Protokoll.

Yilmaz ruft aus dem Bus zu rascher Unterstützung auf: „Ich grüße alle Münchner; bitte betet für uns, spendet, teilt die Aufrufe, jede Hilfe ist willkommen.“