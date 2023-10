Erfahrene Katzenliebhaber gesucht: Samtpfote Sony braucht ein neues Zuhause

Von: Frederic Rist

Sony wurde von seinen früheren Besitzern abgegeben, weil er eifersüchtig auf ihr Kind reagierte. Jetzt sehnt er sich nach einem ruhigen Zuhause.

München - Sony, ein charmanter europäischer Kurzhaarkater, hat eine bewegte Vergangenheit. Er wurde am 23. August 2010 geboren und wartet seit dreieinhalb Jahren im Tierheim auf ein neues, liebevolles Zuhause. Seine Vorbesitzer haben ihn abgegeben, weil er eifersüchtig auf ihr Kind reagierte. Sony ist ein echter Herzensbrecher mit einem sehr menschenbezogenen und verschmusten Charakter. Trotz seines Alters ist er ein verspielter und temperamentvoller Kater, der gerne mit seinen neuen Besitzern kommuniziert.

Trotz seines Alters ist Kater Sony noch sehr temperamentvoll und verspielt. © Tierschutzverein München

Sony ist unsicher und nervös: Erfahrene und geduldige Katzenliebhaber gesucht

Allerdings zeigt Sony auch, wenn ihm etwas nicht passt. Er ist unsicher und nervös, deshalb sucht das Tierheim erfahrene Katzenliebhaber, die sein sprunghaftes Verhalten verstehen und ihm ein stabiles, liebevolles Zuhause bieten können. Er sehnt sich nach Ruhe und Zuwendung. Am besten wäre Freigang in einer verkehrsberuhigten Gegend. Alternativ könnte er auch in einer geräumigen Wohnung glücklich werden, solange ein jederzeit zugänglicher Balkon zur Verfügung steht.

Eckdaten: Art: Katze, Europäisch Kurzhaar

Farben: Rot, Weiß

Geschlecht: Männlich

Kastriert: Ja

Geburtsdatum: 23.08.2010 Haltung: Wohnungshaltung mit Freigang oder großem, jederzeit zugänglichen Balkon

Ruhiges und stressfreies Umfeld gesucht: Samtpfote Sony möchte nicht mit Kindern und Katzen zusammenleben

Es ist wichtig zu beachten, dass er mit Kindern und anderen Katzen nicht zusammenleben möchte. Er benötigt ein ruhiges und stressfreies Umfeld.

Sony, ein roter und weißer Europäisch-Kurzhaar-Kater, ist bereits kastriert. Die Kontaktaufnahme für eine mögliche Adoption erfolgt über das Katzenhaus EG des Tierheims München unter der Telefonnummer 089 921 000 825.

